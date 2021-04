Influencer Mo el Jackson zat twee maanden in de cel voor opruiing: 'Een hele dure les geleerd'

I'm back, love all my supporters and haters'. Met dit berichtje laat Mo el Jackson de wereld weten dat hij weer op vrij voeten is na een celstraf van twee maanden. 'De gevangenis is niks voor mij', zegt hij in een gesprek met Omroep West.

'Het gaat weer wat beter, vertelt hij aan de telefoon. 'Het is weer normaal, maar het had beter gekund', weet hij. 'Ik had dit allemaal kunnen voorkomen.'

'Den Haag sta op!'

Op de dag dat er avondklokrellen zijn in Eindhoven en Amsterdam doet de influencer een oproep op Snapchat. In een filmpje roept hij op 'om op te staan'. Ook deelt hij een soort digitale flyer, met de oproep om samen te komen op het Hobbemaplein in hartje van de Haagse Schilderswijk. Er komen jongeren naar de wijk. Midden in de Hobbemastraat wordt een vuur gestookt, een scooter ontploft. Een motoragent moet vluchten voor een groep jongeren.

De Hobbemastraat in Den Haag | Foto: Regio15

Ondertussen post Mo nog meer filmpjes met teksten als 'Dictatuur', 'Dikke bakstenen, OORLOG', 'Met zijn allen tegen de wouten' en 'Trots op mijn Den Haag'. Tijdens zijn rechtszaak ziet hij in dat dat 'een domme opmerking' was en dat hij niet de bedoeling heeft gehad op te roepen tot rellen. Uiteindelijk moet de mobiele eenheid de rust terug brengen. Mo wordt aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar zit hij in beperkingen, vertelt hij. 'Ik mocht alleen mijn moeder bellen.'

'Ik zit tussen moordenaars'

Drie dagen zit hij op het politiebureau, het valt hem zwaar. Hij vindt dat hij niet goed behandeld is: Hij vertelt dat een agent een foto van hem maakt omdat zijn kind een fan is. 'Ik moest het slikken, ik kon niet anders.' Daarna wordt hij overgebracht naar het huis van bewaring in Alphen aan den Rijn. Daar wordt hij direct herkend. 'Iedereen kijkt daar tv', vertelt hij.

En ook hier voelt hij zich verre van op zijn gemak. 'Ik werd tussen mensen gezet die moorden hebben gepleegd. Ik dacht: wat doe ik hier? Ik zit tussen dikke criminelen.' Mo grappend: 'Het is mijn eerste keer en ik heb in films gezien wat er kan gebeuren.' En dus bemoeit hij zich weinig met zijn medegevangenen: 'Gewoon mijn hoofd omlaag houden en mijn ding doen.'

'Ik werd tussen mensen gezet die moorden hebben gepleegd. Ik dacht: wat doe ik hier?

Slecht eten

Het is coronatijd en de influencer brengt het grootste gedeelte van de dag door in zijn cel. 'We mochten niet bellen en er was geen recreatie.' En omdat zijn tv storing heeft denkt hij veel na. 'Ik had dat echt wel nodig dat nadenken, maar twee maanden is echt te lang.' Ook het eten bevalt hem niet. 'Ik ben vijf kilo afgevallen', vertelt hij. 'Maar je moet toch wat, je krijgt niks anders.'

Na zestig dagen zit zijn straf erop. Al moet Mo - naar eigen zeggen - de bewaarders overtuigen dat hij echt die dag naar buiten mag, omdat hij ook al drie dagen in voorarrest zat. Aan het eind van de dag komt het verlossende woord: 'Ga je kamer maar opruimen, je mag naar huis', krijgt hij te horen. Eenmaal buiten wacht een broodje shoarma, besteld vanuit de penitentiaire inrichting.

Influencer Mo el Jackson | Foto: Prive

Terugkijken en vooruit kijken

Zijn telefoon staat inmiddels roodgloeiend: talkshows, kranten en nieuwsprogramma's, allemaal willen ze hem spreken. Ook maakt hij de balans op van wat zijn actie hem heeft gekost, zijn conclusie: 'Alles is mij afgenomen.' Mo somt op: zijn manager heeft met hem gebroken, zijn werk als gymdocent op twee scholen is hij kwijt net als zijn profcontract met een Zweedse zaalvoetbalclub en zijn kans op Jong Oranje. 'Ik heb alleen nog maar mijn familie en vrienden over.'

'Ik heb alleen nog maar mijn familie en vrienden over.'

En die twee maanden? 'Die voelden als twee jaar.' Maar hij heeft zijn les geleerd, belooft hij. Nu weet hij wat de macht is van een influencer. Mo ziet het ook bij zijn vrienden, de acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. Ook zij hebben dat onderschat. De twee blazen hun carrière op als ze in een livestream een jongen van 12 jaar oud vragen om zijn geslachtsdeel te laten zien. Net als hijzelf hebben ze zich niet gerealiseerd dat ze voorbeelden zijn, denkt hij. Mo weet dat nu wel.

