Brand gesticht bij moskee Gouda: 'Viel bijna flauw toen ik het hoorde'

Bij een moskee in aanbouw aan de Antwerpseweg in Gouda is zaterdagnacht waarschijnlijk brand gesticht, zegt een woordvoerder van de brandweer. De politie heeft één persoon opgepakt. 'We zijn bezorgd', zegt Fouad Khouakhi, secretaris van de moskee. 'Wie heeft het gedaan en waarom?'

De brand ontstond rond 03.00 uur en de brandweer kon de brand al snel blussen. Dit deed de brandweer onder meer door bouwmaterialen uit elkaar te halen en met water onder te spuiten. Bij de brand kwam veel rook vrij.

'De brand was onderin de parkeergarage', zegt een aangeslagen Khouakhi. 'Daar stond isolatiemateriaal en daar is de brand gesticht. Ik ben nog niet in het gebouw geweest, maar ik denk dat daar vooral rookschade is.'

'Ik ben bijna flauwgevallen'

Zaterdagochtend vroeg vernam Khouaki dat er brand was gesticht bij de moskee in aanbouw. 'Tussen middennacht en 06.00 uur heb ik altijd mijn telefoon uitstaan. Toen ik hoorde wat er gebeurd was, ben ik enorm geschrokken en bijna flauwgevallen. Ik zag foto's waarop leek dat het gebouw in lichterlaaie stond.'

De Moskee komt in een oud kantoorpand, dat momenteel verbouwd wordt. De contouren van het gebedshuis zijn al goed zichtbaar. Rond het pand liggen bouwmaterialen. De gemeenschap is geschokt door de brand, vertelt de secretaris. 'Ze rijden langs om te kijken hoe het ermee staat. Ze zijn bezorgd en we krijgen veel steun van de mensen.'

Onduidelijk wat motief is

'Er is een dader opgepakt', weet ook Khouaki. 'Ik heb al vaker gezegd dat er aanslagen worden gepleegd op moskeeën en dit is weer een voorbeeld van. De schrik zit er goed in. Auto's met bezorgde mensen rijden af en aan.'

Het is nog onduidelijk wie de dader is en waarom er brand is gesticht bij de moskee. Ook is het nog onduidelijk wat de schade aan het gebouw is. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

