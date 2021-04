SC Heerenveen biedt op ADO Den Haag-back Milan van Ewijk: 'Het is een beloning'

SC Heerenveen heeft de jacht geopend op Milan van Ewijk. De rechtsback van ADO Den Haag stond al een tijdje op de radar van de Friese club en die interesse is nu concreet. Heerenveen heeft een bod van enkele tonnen in Den Haag neergelegd.

'Het is ook een beloning voor de goede wedstrijden die ik dit seizoen heb gespeeld', reageert Van Ewijk op de interesse. ‘Nu deze lijn doortrekken en dan zie ik aan het einde van het seizoen wel waar het heengaat.'

Naast SC Heerenveen, dat zich gemeld heeft in de Den Haag, staat Van Ewijk ook bij andere clubs op het lijstje. De 21-jarige speler blijft daar nuchter onder. 'Ik sta met beide benen op de grond. Daar zorgen vrienden en familie voor. Ook mijn zaakwaarnemer zegt vaak: 'weet waar je vandaan komt'. Dat is ook zo. Ik heb een lange weg afgelegd en nog een lange weg te gaan', aldus Van Ewijk die door ADO werd opgepikt bij de amateurs van Excelsior Maassluis. 'De hype rondom mij laat me niet zweven.'

Keuzes op gevoel

'Of Heerenveen bij mij past? In de wedstrijden dat wij met ADO tegen hen hebben gespeeld zag het er wel aantrekkelijk uit. Zij spelen met backs die hoog staan, die veel aan de bal komen. Stel dat er een gesprek komt, dan wil ik graag weten wat hun plan is. Ik ben een jongen die keuzes op gevoel maakt.'

Het openingsbod van Heerenveen wijkt voorlopig nog af van de vraagprijs die ADO hanteert, maar de eerste stap is gezet. 'Het liefst blijf ik uit dat gedeelte. Dat laat ik over aan mijn zaakwaarnemer en mijn vader. Via hen hoor ik wel hoe het gaat. Ik wil er zo min mogelijk over horen', vervolgt Van Ewijk.

'Seizoen goed afmaken'

De rechtsback heeft nog een contract voor een seizoen en zou ook nog een jaar in Den Haag kunnen spelen. 'Dat is aan ADO', zegt Van Ewijk. 'De situatie waar ADO nu in zit en stel dat ze degraderen, dan zou het misschien wel nodig zijn om spelers te verkopen. Dan kunnen ze het geld gebruiken om andere spelers te halen, of wellicht jeugd door te laten stromen. Ik wil eerst het seizoen goed afmaken, dat staat bij mij op nummer één.'

