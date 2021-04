Maatregelen tegen overlast Scheveningen: 'Ik merk nu al dat het helpt'

Wie zaterdag een frisse neus in Scheveningen ging halen, zag opvallend veel handhavers, politie, gastheren en verkeersregelaars. De gemeente Den Haag had dit paasweekend kennelijk op drukte gerekend en alle registers opengetrokken om elk soort overlast de kop in te drukken. Afgelopen week heeft de gemeente een flink aantal maatregelen aangekondigd die ertoe moet leiden dat overlast op Scheveningen op mooie dagen afneemt. Maar zaterdag stonden de verveelde verkeersregelaars duimen te draaien. Tóch zegt André Triep, voorzitter van de strandexploitanten, dat hij nu al merkt dat de maatregelen helpen.

Vorig jaar klaagden bewoners van de drukke badplaats. Ze hadden last van verstopte wegen, volle stranden, strandslapers, tonnen afval, intimidatie, mensen die in portieken plassen en straatraces. Triest diepte punt was een steekpartij bij de Pier. Bewoners op de boulevard begrijpen dat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat mensen massaal naar Scheveningen komen. 'Ik heb het nog nooit zo druk gezien op onze stranden', zegt een vrouw met een peutertje achterop de fiets.

Ze zitten er dicht bovenop

De gemeente zegt dat het 'echt anders' moet. Wethouder Anne Mulder (VVD) heeft daarom een plan gemaakt. Er komt extra inzet van politie en gemeentelijke handhavers. Parkeeroverlast, straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen worden strenger aangepakt. Verder wordt later een plan van aanpak voor straatintimidatie gemaakt. De afgelopen week kwam daar nog bij dat er een speciale app komt, waardoor mensen 24 uur per dag melding kunnen maken van overlast of een incident. Mulder hoopt verder dat hij groen licht van de landelijke overheid krijgt voor flitspalen op routes waar vaak straatraces zijn.

'Ik merk nu al dat het helpt', zegt Triep, terwijl hij op zijn lege terras van strandpaviljoen Wij zit. 'De politie en handhaving zitten kort op de rotzooitrappers en jongeren met scootertjes. Ik denk dat het de enige manier is dat je als Scheveninger meegeeft dat er streng gecontroleerd wordt. Zodat het niet meer leuk is om de regels te overtreden of rotzooi te trappen.'

Meer openbaar vervoer nodig

Veel bewoners van Scheveningen die zaterdag een frisse wandeling over de boulevard maken, denken wel dat de maatregelen van de gemeente gaan helpen de overlast terug te dringen. Vooral het afsluiten voor autoverkeer op drukke dagen wordt omarmd. Wel zegt een kritische bewoner dat de plannen alleen succesvol zijn als er genoeg mankracht is om het uit te voeren. Strandexploitant Triep voegt toe dat er natuurlijk ook meer openbaar vervoer naar Scheveningen moet komen om het strand bereikbaar te houden zonder auto.

