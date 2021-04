Huisarts over dubbele dosis AstraZeneca: 'Patiënten waren niet blij, maar gelukkig veel begrip'

'De eerste gedachte was natuurlijk: wat heeft dit voor gevolgen voor de patiënten?' Het was vrijdag even schrikken voor huisarts Ruud Gebel. Zo'n 150 patiënten van huisartsenpraktijk Prelude in Alphen aan den Rijn werden die dag ingeënt met een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin.

Honderden mensen kwamen vrijdag naar zalencentrum De Bron om hun coronavaccinatie te krijgen. Na zo'n 150 prikken werd de fout ontdekt. 'Er waren twee andere collega's aanwezig die het opmerkten', zegt Gebel tegen mediapartner Studio Alphen. Gebel was zelf op dat moment niet aanwezig in De Bron. 'We hebben direct contact gezocht met het RIVM, die ons liet weten dat een dubbele dosis geen ernstige gevolgen heeft voor de patiënt. Dat was een pak van ons hart.'

'De eerste prioriteit daarna was om de mensen op de hoogte te brengen van de dubbele dosis vaccin. We hebben onze excuses aangeboden en hen laten weten wat de consequenties zijn', legt Gebel uit. De enige bekende consequentie is dat patiënten meer pijn kunnen ervaren op de prikplek.

'Gelukkig veel begrip'

'De patiënten waren er natuurlijk niet blij mee, dat snap ik heel goed', vervolgt Gebel. 'Toch was er gelukkig ook heel veel begrip. Ze begrepen dat we het niet terug kunnen draaien en dat een fout als deze kan gebeuren.'

Hoe de fout precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog uitgezocht. 'Het kan zijn dat het te maken heeft met de spuiten die we gebruiken. Dat zijn andere spuitjes dan we normaal gebruiken, omdat je zoveel mogelijk vaccin uit een flesje wilt halen. We zijn dat nog aan het uitzoeken, dat willen we gedegen doen. Zodat wij ervan leren en wellicht ook anderen', besluit Gebel.

