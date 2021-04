Plannen voor nieuw dorp met 8000 woningen in Zuidplaspolder, politiek reageert verdeeld

Al in 2004 heeft de provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw, vanwege de toen al grote vraag naar betaalbare woningen. In de concept-ontwikkelingsvisie werd gesproken over de bouw van 4000 tot eventueel 8000 woningen. 'Maar omdat de woningnood zo hoog is, is Zuidplas met haar bestuurlijke partners overeengekomen 8000 woningen te bouwen in het nieuwe Vijfde Dorp', zegt de gemeente. Om dit te realiseren heeft het Rijk sowieso al veertien miljoen euro ter beschikking gesteld aan de gemeente Zuidplas.

Wethouder Jan Hordijk (VVD) van de gemeente Zuidplas is trots op de plannen die er nu liggen. 'Het openbaar kunnen maken van het masterplan is een mijlpaal in een proces dat al bijna twee decennia loopt', laat hij weten. 'Tegelijkertijd is het een startpunt voor uitwerkingen, het betrekken van de omgeving, het versterken van draagvlak en het uitvoeren van beleid en wordt hiermee een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van de Zuidplas gezet.'

'Bestuurlijk huzarenstukje'

In de gemeenteraad wordt verschillend gereageerd op de plannen voor 'het Vijfde Dorp'. De VVD Zuidplas laat weten erg blij te zijn. 'Het is een zwaar traject geweest, maar we zijn trots dat onze wethouder Jan Hordijk dit heeft kunnen realiseren. Het is een bestuurlijk huzarenstukje', zegt Ferry van Wijnen. 'We zijn ook niet verrast over het aantal woningen dat gebouwd gaat worden, want als je iets wil realiseren met genoeg voorzieningen, dan moet je een bepaald volume nastreven.'

'We zijn wel blij dat de polder niet volgebouwd wordt, want zo zag het er in de plannen van 2003/2004 wel uit. Het is goed dat het niet gebeurt', gaat Van Wijnen verder. 'Wat er nu wel moet gaan gebeuren is dat we goed moeten kijken naar ondernemers en bewoners in de omliggende dorpen en de communicatie naar hen toe. Ik hoor nu al van verschillende mensen dat ze van niks weten. We moeten dit met elkaar doen en iedereen moet over de plannen mee kunnen denken.'

'Voldoende groen en goede voorzieningen'

Martin Damen van PvdA/Groenlinks is gematigd positief over het plan dat er nu ligt. 'Het is een immens plan en dat is in ieder geval een felicitatie aan wethouder Jan Hordijk waard, voor het realiseren hiervan. We zijn blij dat er na al die tijd concrete plannen liggen om te gaan bouwen', laat hij weten. 'Maar het is bij iedereen bekend dat PVDA/Groenlinks liever had gezien dat er niet op de aangegeven plek gebouwd zou worden, maar dat de bestaande dorpen zouden worden uitgebreid.'

'Wel zijn we tevreden met het groot aantal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen die in het plan zijn opgenomen. Ook zijn we niet tegen de uitbreiding naar 8000 woningen', zegt Damen. 'Maar, we vinden het wel uiterst belangrijk dat er voldoende groen komt en dat er goede voorzieningen komen in het nieuwe dorp. Ook moeten de voorzieningen in de andere dorpen van de gemeente Zuidplas gewoon blijven bestaan. Bovendien hopen we dat we nog wat inspraak kunnen hebben in de voorstellen en straks niet alleen mogen meebeslissen of de deurposten in het nieuwe dorp rood of groen gaan worden.'

'Dit is een dorp te ver'

Wie pertinent tegen de plannen van het Vijfde Dorp is, is de SP Zuidplas. 'Het is heel simpel, wij zijn vanaf het begin al tegen de plannen geweest. In 2017 hebben we ook tegen het bid gestemd. Wij vinden dat er genoeg ruimte om en in de dorpen is om extra woningen te bouwen', zegt Jan Baas van de SP.

'Wij zijn vooral geschrokken dat het in de plannen opeens om 8000 woningen gaat, dat was niet de afspraak. In het bid ging het om 4000 woningen en dat is nu ineens verdubbeld', vertelt Baas. 'Mensen komen hier omdat ze wijds en landelijk willen wonen en dan zet je een groot brok beton in de polder neer. Ter vergelijking: Nieuwerkerk aan den IJssel heeft 9000 woningen. Wij vinden dit echt een dorp te ver.'

Op 15 april is er een online informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Op 21 april bespreekt de gemeenteraad van Zuidplas het masterplan voor de eerste keer.

