Dertig gelovigen vieren Pasen in kerk Voorschoten: 'Mensen in hoge nood kloppen aan'

In de schaduw van Urk en Krimpen aan den IJssel lag de kerk in Voorschoten vorige week onder vuur omdat mensen massaal naar een dienst kwamen. Handhavers constateerden dat er negentig mensen aanwezig waren bij de kerkdienst, terwijl de mondelinge afspraak was met de gemeente Voorschoten dat deze digitaal zou plaatsvinden. Dat schoot bij burgemeester Charlie Aptroot in het verkeerde keelgat. 'Het is triest. Alle andere kerken houden zich er wel aan', aldus de burgemeester in een reactie aan mediapartner Sleutelstad.

Volgens een bezoeker van de kerk berust het allemaal op een misverstand. Volgens hem kreeg burgemeester Charlie Aptroot verkeerde informatie. 'Boa's hebben op een tablet naar de kaartverkoop gekeken', legt hij uit. Hier zie je het aantal verkochte kaarten en het bezettingspercentage. Dit was negentig procent, maar ze dachten dat er negentig mensen waren. Terwijl het er echt niet meer dan dertig waren.'

'We draaien op tien of twintig procent'

'Heel veel activiteiten doen we niet', weet Van der Knaap. 'We draaien misschien op tien of twintig procent. Dan nodigen we mensen met problemen wel uit op zondagochtend zodat er wat bemoediging kan zijn. De rest van de gelovigen kan de dienst volgen via een livestream.'

Er is veel dans en zang op eerste paasdag in GODcentre. 'We houden ons aan de maatregelen', verzekert de pastor. 'Mensen lopen binnen met een mondkapje. Na de dienst gaan ze meteen weer weg en we schenken geen koffie en thee meer.'

