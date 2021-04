ADO-trainer Ruud Brood resoluut na nederlaag: 'Ik kan ze nog motiveren'

Voorafgaand aan het duel met FC Utrecht wist ADO dat zowel concurrent VVV-Venlo als concurrent Willem II zaterdagavond verloor. Toch leek de thuisploeg geen moment gretig. 'Misschien zitten jongens te hoog in hun spanningsveld', zoekt Brood hardop naar een verklaring. 'Als je de tegengoals ziet, mag dat in verdedigend opzicht veel fanatieker. De spelers maakten verkeerde keuzes, waardoor je de 0-1 en 0-2 om je oren krijgt. Het geloof moet er dan nog wel blijven. Soms merkte je dat niet iedereen de bal wilde hebben.'

Bij ADO startten Cain Seedorf en Xander Severina in de basis. Net als invaller Silvinho Esajas maakten de jongelingen hun debuut in het geel-groen. 'Hen kan ik niks kwalijk nemen. Je laat hen niet debuteren uit luxe. Ik heb zowel voor- als achterin gekozen voor snelheid.'

'Het kwartje is gevallen'

Ook Boy Kemper vond dat ADO in verdedigend opzicht niet goed stond. 'In de eerste helft laten we het te makkelijk gebeuren. De scherpte was er niet. Of het kwartje nu nog niet is gevallen? Dat denk ik niet.' Ook van los zand is volgens de linksback geen sprake. 'Nee, zo merk ik dat niet. De ruimtes waren te groot, waardoor FC Utrecht makkelijk kon spelen. Daar moeten we aan werken. Het heeft niets met de beleving of sfeer in de groep te maken.'

Veel tijd om 'eraan te werken' heeft ADO niet meer. Het gat met VVV-Venlo op plaats zestien bedraagt zeven punten, terwijl er nog zes wedstrijden te spelen zijn. Aanstaande vrijdag gaat Ruud Brood met zijn mannen op bezoek bij nummer vier Vitesse.

