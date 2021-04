Topdrukte bij sterrestaurant dat nu aan take away doet: 'Het is overleven, maar dit helpt'

Aan de Zweth is een restaurant met een Michelinster waar je normaal gesproken geen eten kan afhalen. Take away is voor het restaurant dus een heel nieuwe ervaring. 'In het begin was het wel moeilijk, maar we zijn er inmiddels aan gewend geraakt, wat natuurlijk eigenlijk ook niet de bedoeling is', zegt chef-kok Joris Peters. 'Het allerliefst kook je natuurlijk voor je gasten in het restaurant. Maar ja, dit moet nu eenmaal. Wat moet, dat moet.'

En er zijn genoeg mensen die wel zin hebben om thuis chique te dineren, want er zijn heel wat dinerboxen besteld. 'Dit zijn toch de dagen waar je het van moet nemen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat we niks te klagen hebben met de take away. Het loopt best wel goed, maar Valentijnsdag, Pasen en Kerst zijn toch wel de krenten in de pap', vertelt Peters. 'Normaal gesproken zitten we rond de honderd tot honderdvijftig couverts per weekend en nu hebben we over drie dagen verdeeld meer dan driehonderd man, dus dat is een flinke stijging.'

Elke maand geld laten liggen

Ondanks dat de take away zijn vruchten afwerpt, betekent het niet dat het restaurant hiermee rond komt. 'We krijgen gelukkig steun van de overheid. We krijgen een tegemoetkoming om een stuk van de personeelskosten weg te nemen en een tegemoetkoming voor de vaste lasten', legt de chef-kok uit. 'Dat is niet echt dekkend, maar je hoort mij niet klagen, want we krijgen in ieder geval iets. De take away is dan echt om het aan te vullen. Want, op de decembermaand na, hebben we toch elke maand geld laten liggen.'

