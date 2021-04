Kerkdienst zonder dominee in Bentwoud: 'Dit smaakt naar meer'

Via een groot videoscherm (4 bij 2,4 meter) krijgen bezoekers enkele zangliederen en geloofsteksten voorgeschoteld. Kleine groepjes kerkgangers en andere geïnteresseerden verzamelen zich tussen 8.30 en 13.00 uur in het Bentwoud.

Roland Jaap van der Straaten, organisator van de openluchtdienst | Foto: Omroep West

'In mijn hart zat al heel lang het verlangen om op deze plek een keer met heel veel gelovigen samen te komen', vertelt Roland Jaap van der Straaten, organisator van de openluchtdienst. 'Gewoon om God te eren en te prijzen met een lied.'

Geen ongewenste mensenmassa's

De dienst duurt zo'n 36 minuten en wordt steeds weer herhaald, zodat bezoekers niet onnodig lang blijven en er geen ongewenste mensenmassa's ontstaan. Op een heuvel in het Bentwoud is voor de gelegenheid een groot houten kruis neergezet, om zo het aloude paasverhaal kracht bij te zetten.

Bewust is gekozen om het geheel zonder dominee te doen. Terwijl die doorgaans toch niet mag ontbreken bij een kerkdienst. 'We houden van dominees, echt wel. Maar we laten het gewoon maar aan de mensen over wat zij ervan vinden', verklaart Van der Straaten.

Vechten tegen de tranen

Bezoekers zijn enthousiast over de bijeenkomst in kleine kring. Dat geldt ook voor Sandy Harkes uit Boskoop, die met haar ouders naar het naastgelegen Bentwoud is gekomen, 'De liederen hebben me wel geraakt', geeft ze toe. 'Ik ga normaal niet naar de kerk, maar toch vind ik dit heel mooi.'

Sandy Harkes (links) en haar ouders zingen mee met de liederen | Foto: Omroep West

Tijdens het meezingen wordt haar moeder zelfs even emotioneel, waarna manlief haar troost met een knuffel en een kus. Nóg meer emoties komen aan de oppervlakte bij Emmie Paans uit Reeuwijk. 'Ik gun iedereen het verhaal van het kruis en het verlossingswerk. Echt waar', zegt ze, vechtend tegen de tranen.

'Jammer dat we hier alleen staan'

Met haar man Jaap heeft ze de dienst nauwgezet gevolgd. 'Ik vind het mooi. Het is alleen jammer dat wij hier alleen staan en niet met een heleboel mensen. Het was geweldig geweest als we hier met heel veel mensen zouden staan, en Hem de eer konden brengen voor wat Hij heeft gedaan aan het kruis.'

Emmie Paans (rechts) met haar man Jaap | Foto: Omroep West

Harkes en haar ouders zien als laatste toeschouwers het videoscherm worden ontmanteld. 'Jammer dat het nu al werd gestopt. Maar ik vind het mooi dat iemand het initiatief heeft genomen om dit in deze tijd te organiseren. En dat je weer wat mensen kan verbinden, terwijl je niet echt dicht bij elkaar bent.'

Overleggen met burgemeester

Als het aan organisator Van der Straaten ligt, blijft het niet bij iets eenmaligs. 'Dit smaakt zeker naar meer', bekent de Boskoper. 'Eerlijk gezegd zou ik iedere maand wel op deze plek een samenkomst in de openlucht willen houden.'

'We zijn ook voornemens om dit de komende zomermaanden vaker te gaan doen', kondigt de Boskoper desgevraagd alvast aan. 'Maar dan moet ik even met mevrouw Spies (burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, red.) overleggen of ze dat goedvindt.'

