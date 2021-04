FC Utrecht wisselt zes keer tegen ADO Den Haag, mag dat?

In de wedstrijd ADO Den Haag - FC Utrecht is voor het eerst in een eredivisiewedstrijd zes keer gewisseld. Vanwege de coronacrisis waarin we verkeren is het dit seizoen mogelijk om vijf wissels toe te passen, verdeeld over drie wisselmomenten. Echter, als er sprake is van een hoofdblessure, mag er een zesde wissel plaatsvinden door middel van een zogenaamde witte kaart.

Deze regel is eind 2020 door de UEFA in het leven geroepen om spelers met hoofdblessures in bescherming te nemen. Sinds februari heeft de KNVB alle betaald voetbalclubs laten weten dat deze regel in het tweede gedeelte van de competitie ook in Nederland actief is.

In de 36ste minuut van de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Utrecht komt de regel voor het eerst in de praktijk voor. FC Utrecht-speler Bart Ramselaar komt met zijn hoofd hard in botsing met medespeler Moussa Sylla. Ramselaar zit versuft op de grond en krijgt medische verzorging. Enkele minuten later besluit hij enigszins 'groggy' verder te gaan.

Nog bijna trefzeker

In de 45ste minuut gaat de Utrechtste middenvelder er alsnog vanaf. In de minuten dat hij nog speelde was hij bijna nog trefzeker. FC Utrecht gebruikte de witte kaart en liet Sander van der Streek invallen. Uiteindelijk wisselt de ploeg van René Hake in totaal zes keer en wordt na de wedstrijd de vraag opgeworpen hoelang een speler na een hoofdblessure nog mag spelen en op basis van de witte kaart gewisseld mag worden.

Het antwoord op de vraag blijft voorlopig onbekend. Bij het verlaten van het stadion wisten 'de kenners' niet wat het regelement exact voorschrijft. De KNVB heeft nog niet kunnen reageren op de kwestie. De dienstdoende clubarts is verantwoordelijk voor het vaststellen van een hoofdblessure zodat de speler het veld verlaat.

