Kiki Bertens meldt zich met blessure af voor graveltoernooi Charleston

Kiki Bertens heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het WTA-toernooi van Charleston om de rest van haar gravelseizoen niet in gevaar te brengen. De tennisster uit Wateringen trekt zich met een achillespeesblessure terug. Bertens wist het graveltoernooi in de Verenigde Staten in 2018 te winnen.

'Ik ben heel erg teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken. Ik had gehoopt om klaar te zijn voor het gravelseizoen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te keren', aldus de Bertens, de nummer 11 van de wereld. Ze zou als vierde geplaatst zijn in Charleston.

'Ik mag niet klagen over het herstel na mijn operatie, maar af en toe wil de achilles nog niet zo snel als dat ik zou willen', schrijft Bertens op haar Instagrampagina. 'Om mijn volledige snelheid, explosiviteit en vorm terug te krijgen, moet ik iedere dag de grens opzoeken. Helaas was de overgang naar gravel en de wil om zo snel mogelijk beter te worden, te veel van het goede.'

Geen succes na terugkeer

Bertens keerde begin maart terug na een absentie van enkele maanden wegens een achillespeesoperatie. In Doha was ze in de eerste ronde kansloos en een week later verloor ze ook in Dubai haar eerste wedstrijd in twee sets. Bertens reisde vervolgens af naar Miami, maar ook daar bleef succes achterwege. In de drie duels die ze dit jaar speelde, pakte ze in totaal slechts tien games.

Na een trainingsperiode op gravel, haar favoriete ondergrond, hoopte Bertens op vertrouwde bodem de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. Ze zou in de eerste ronde een bye hebben en in de tweede ronde aantreden tegen een qualifier of de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo.

Billie Jean King Cup

Bertens heeft haar deelname toegezegd aan de Billie Jean King Cup. Over twee weken, op 16 en 17 april, neemt Oranje het in Den Bosch op tegen China.

De Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is als eerste geplaatst in Charleston. Drie jaar geleden veroverde Bertens de titel in Charleston door in de finale de Duitse Julia Görges te verslaan.

LEES OOK: FC Utrecht wisselt zes keer tegen ADO Den Haag, mag dat?