Winteropvang daklozen Den Haag open vanwege koud weer

Vanwege het verwachte koude weer is de winteropvang voor dak -en thuislozen in Den Haag vanaf maandagavond 5 april tot en met donderdag 8 april extra geopend. Normaal gesproken is de opvang geopend van 1 november tot en met 1 april. 'Voor zover ik weet is het uniek dat we zo laat in het jaar nog open gaan', zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Ook de arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning kunnen gebruik maken van de opvang. De temperatuur daalt dusdanig dat de vier grote steden hebben besloten de regeling voor deze drie nachten in te laten gaan. De opvang is bedoeld voor alle daklozen in Den Haag die niet in staat zijn om bij aanhoudende kou alternatief onderdak te vinden.

Volgens de woordvoerder is het moeilijk in te schatten of er veel mensen gebruik zullen maken van de winteropvang. 'Wat we wel weten is dat er nu meer dak -en thuislozen dan ooit zijn. Dat zal voor een deel ook door corona komen.'

De nachtopvang is bedoeld om dak- en thuislozen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer. Als het ’s nachts door vrieskou of extreem weer te gevaarlijk wordt om buiten te slapen, bepalen de GGD's en gemeenten van de vier grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) samen wanneer de winterkouderegeling in deze steden ingaat. Ook geven zij aan wanneer de winterkouderegeling weer stopt. De regeling duurt meestal meerdere nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden meerdere keren van kracht zijn.

Toegang tot de opvang

Van maandagavond 5 tot en met donderdagochtend 8 april kunnen dak- en thuislozen tussen 18.00 uur en 9.00 uur bij de opvanglocatie aan de Randveen 64 (Escamp) terecht. De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

LEES OOK: Jantine (36) viel tussen wal en schip op de woningmarkt: 'Ik raakte dakloos'