Woonwinkelen dit jaar voor weinig mensen weggelegd: 'We zitten al dagen vol'

Bij veel tuincentra, woonwinkels en meubelboulevards zijn maandagmiddag alle tijdslots volgeboekt. Vanwege het slechte weer zoeken veel mensen op Tweede Paasdag een binnen-activiteit, maar in winkels is dus weinig plek meer. Shoppen kan door de coronamaatregelen dit jaar alleen op afspraak.

Bij Hornbach in Wateringen is het een dag als alle andere dagen in coronatijd. 'Het zal morgen net zo druk zijn als vandaag', zegt bedrijfsleider Leo Wubben. 'Het tijdslot van 30 minuten zit eigenlijk alle dagen wel vol.'

Bij Hornbach mogen maximaal 50 mensen binnen zijn. 'Normaal met is het hier een gekkenhuis met Pasen', weet Wubben. Vijftig mensen vindt hij wel erg weinig. 'Het zou volgens mij ook nog veilig kunnen als we 250 mensen zouden toelaten, net als in maart vorig jaar.'

'Hanteerbare drukte'

Ook bij IKEA is geen plek meer. De tijdslots van 45 minuten zijn allemaal vergeven, net als bij meubelboulevard WOOON in Leiderdorp. 'De aanmeldingen lopen goed door', stelt een woordvoerder. Er is sprake van een 'hanteerbare drukte', met goede naleving van de coronaregels door bezoekers.

Weeronline voorziet één van de koudste paasmaandagen ooit gemeten. In de hele regio waait het hard en komen winterse buien voor. Vanavond geldt code geel vanwege windstoten.

