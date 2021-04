Winterweer op Delftse camping: 'Maar we houden de moed erin'

'Het was dit jaar wel iets minder druk dan anders', vertelt Wilke van der Valk van het vakantiepark. 'We missen helaas de buitenlandse gasten.' Maar de gasten die er wel zijn, vermaken zich prima.

'We genieten elke keer weer als we gaan', zegt een stel dat voor een stedentripje in Delft de camping heeft opgezocht. 'We hebben wel de luifel alvast afgebroken, maar dan kunnen we 'm vandaag droog inpakken', zeggen ze monter.

'Het is wel spannend hoor: windkracht acht'

Een vader en een zoon, die met z'n tweeën in een tentje hebben geslapen, hadden wel een kruik nodig om warm te blijven. 'Maar dat werkt prima. Je kunt gewoon overleven in drie graden', zeggen ze lachend. Een campinggast vertrekt wel eerder vanwege het weer, maar laat haar tent wel staan. 'We komen gewoon volgende week vrijdag weer terug, maar het is wel spannend hoor: windkracht acht.'

Wilke van der Valk, vakantiepark Delftse Hout | Foto: Omroep West

Van der Valk ziet de toekomst zonnig tegemoet. Hoewel de Duitsers en de Engelsen ontbreken, loopt de agenda voor de komende tijd aardig vol met Nederlandse boekingen.

LEES MEER: Gure Tweede Paasdag 'waarschijnlijk een van de koudste ooit'