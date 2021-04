Zoetermeerse raad stemt over referendum over afval, maar van initiatiefnemer hoeft het niet

Dinsdagavond beslist de gemeenteraad in Zoetermeer over het wel of niet doorgaan van een referendum over een nieuw afvalbeleid in de stad. Voor Dani Scheffer, de initiatiefnemer van het referendum, hoeft de stemming niet door te gaan. Zij wil vooral dat de gemeente Zoetermeer haar inwoners als serieuze gesprekspartner gaat behandelen.

Scheffer is leerkracht in Zoetermeer en moeder van drie kinderen, waarvan een tweeling in de luiers. 'Toen ik hoorde over de nieuwe afval-ophaalplannen van de gemeente Zoetermeer dacht ik: dit is geen werkbaar plan, wat kan ik er aan doen?', vertelt Dani. In het nieuwe afvalbeleid wil de gemeente Zoetermeer nog maar één keer in de maand de grijze container voor restafval ophalen.

Volgens de gemeente kan dit als inwoners hun afval beter gaan scheiden. Voor moeder Dani betekent dit een grijze container vol luiers die vier weken lang niet wordt geleegd. 'Eerst ben ik een petitie tegen het nieuwe afvalbeleid gestart', vertelt Scheffer. 'Maar dat bleek niet rechtsgeldig te zijn. Toen ben ik overgegaan op de aanvraag van een referendum.'

Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. In totaal moet het referendum ondersteund worden door tenminste vijf procent van de kiesgerechtigden. In Zoetermeer ging het in totaal om 4876 handtekeningen.

Dani snapt best dat er iets moet gebeuren aan de enorme afvalberg waar afvalverwerkers steeds meer geld voor vragen. 'Laten we beginnen bij de bron: waarom hebben we zoveel verpakkingsmateriaal? Waarom zit overal verpakking omheen? Als ik groente koop, zit er overal plastic omheen. Als je uit een winkel komt, heb je meer verpakkingsmateriaal in je tas dan producten. Ga naar de oorsprong van het probleem en zadel de burger er niet mee op.'

Hoge kosten referendum

Een referendum is kostbaar. Als het een onderdeel wordt van de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar - de goedkoopste oplossing - dan zijn de kosten meer dan 300.000 euro. Marijke van der Meer, fractievoorzitter van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer vraagt zich daarom af of het afvalbeleid ook aangepast kan worden zonder referendum.

Voor Dani is dat zeker bespreekbaar. 'Het referendum is geen doel op zich, maar een middel om samen tot een afvalbeleid te komen dat wel werkbaar is. Ik heb in de afgelopen tijd van veel inwoners prima ideeën gehoord.' Haar advies: 'Ga met je burgers in gesprek. In deze digitale tijd kun je toch heel snel mensen informeren en om hun mening vragen.' In de tussentijd gaan de plannen voor het nieuwe afvalbeleid in de ijskast en blijft het oude afvalbeleid gehandhaafd.

