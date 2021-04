Haags studentencomplex twee keer in korte tijd ontruimd door brand

De brand brak even voor 19.30 uur uit en was rond 20.00 uur onder controle. Hoeveel woningen exact moesten worden ontruimd, kon een woordvoerder van de brandweer niet zeggen. 'Het gaat om één verdieping. Op de andere verdiepingen is geen rook te bekennen, die studenten mogen dus binnen blijven.'

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al raak bij het studentencomplex. Sterker nog, in de woning naast de woning waar maandag brand uitbrak. Toen werden rond 4.30 uur meerdere studentenwoningen ontruimd. 'Het is nu nog niet aan te geven wat de oorzaak van de brand is', aldus de woordvoerder. 'Of er een verband is tussen de brandjes wordt pas later onderzocht.'

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al raak | Foto: District 8

De brandweer is momenteel bezig de betreffende verdieping te ventileren. 'De bewoners zijn in het gebouw aan de overkant opgevangen. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen.'