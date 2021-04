Twaalf woningen tijdelijk onbewoonbaar na tweede brand in Haags studentenpand

Voor de tweede keer in twee dagen heeft er een brand gewoed in een studentencomplex aan het Stamkartplein in Den Haag. Maandagavond moest een hele verdieping van het complex worden ontruimd vanwege brand in een van de woningen. Niemand raakte gewond, wel is één persoon nagekeken vanwege het inademen van rook.

De brand brak even voor 19.30 uur uit en was rond 20.00 uur onder controle. De brand heeft schade veroorzaakt aan de elektrische installatie. 'Er is besloten om de stroom van een deel van het gebouw af te sluiten. Hierdoor zijn twaalf woningen tijdelijk niet bewoonbaar', aldus een woordvoerder van de brandweer.

'Voor de bewoners wordt tijdelijke huisvesting geregeld. Van deze twaalf woningen hebben vier woningen brand- en rookschade.' De politie gaat nader onderzoek doen naar de brand.

Tweede brand in twee dagen

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al raak bij het studentencomplex. Sterker nog, in de woning naast de woning waar maandag brand uitbrak. Toen werden rond 4.30 uur meerdere studentenwoningen ontruimd. 'Het is nu nog niet aan te geven wat de oorzaak van de brand is', aldus de woordvoerder. De politie gaat nader onderzoek doen naar de brand.