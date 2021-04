Coronavirus: Vaccinatie van 73- en 74-jarigen en niet-mobiele mensen begint

'Poliklinieken voor mensen met langdurige klachten na corona'

Er moeten speciale poliklinieken komen voor mensen die langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. Daarvoor pleit IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in zijn BNR-podcast Vraag het Gommers.

Vaccinatie van 73- en 74-jarigen en niet-mobiele mensen begint

Nieuwe groepen mensen zijn aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. Zo krijgen ongeveer 390.000 mensen die in 1947 en 1948 geboren zijn vanaf dinsdag een uitnodiging voor hun eerste prik. In de afgelopen dagen konden zij alvast een afspraak inplannen, zodat ze zo snel mogelijk aan de beurt zouden komen.

In de komende weken krijgen ook ongeveer 560.000 mensen uit 1949, 1950 en 1951 een uitnodiging voor hun vaccinatie. Al deze zeventigers krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Zij kunnen terecht bij meer dan tachtig priklocaties van de GGD'en verspreid over het land.

Huisartsen beginnen deze week met het vaccineren van mensen die nog zelfstandig wonen maar niet mobiel zijn. Deze mensen waren in de afgelopen tijd niet in staat om, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie te gaan, dus komen de huisartsen naar ze toe.

Dit kunnen hoogbejaarde mensen zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. Deze mensen krijgen het vaccin van AstraZeneca. De groep bestaat in totaal uit ongeveer 70.000 mensen, maar voorlopig krijgen alleen mensen die in 1960 of eerder geboren zijn het vaccin. Voor mensen die jonger dan 60 zijn, geldt een prikpauze.

Burgemeesters horen meer over proeven met toegangstesten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen horen dinsdagmiddag meer over de pilots die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (VWS) wil houden met de coronatoegangstesten. Het ministerie is daarover in gesprek met diverse organisatoren, culturele instellingen en gemeenten.

De burgemeesters willen meer weten over hoe, waar en wanneer die proeven gaan plaatshebben en welke gemeenten het ministerie daarvoor in gedachten heeft. Coronaminister Hugo de Jonge geeft een toelichting.

Publiek bij festival ter illustratie | Foto: Richard Mulder

OMT-lid: coronapiek halverwege april, situatie wel instabiel

De piek van de derde coronagolf valt naar verwachting lager uit dan eerder gedacht en komt halverwege deze maand. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de laatste prognose, bevestigt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur.

Waar twee weken geleden verwacht werd dat eind april 1400 intensivecarebedden nodig zijn voor coronapatiënten, denken de experts nu dat de piek halverwege deze maand komt met ongeveer 800 bezette ic-bedden. 'De verklaring is dat het de laatste weken meeviel hoe snel de toename van de bezetting van het aantal ic-bedden was', zegt Bonten in Nieuwsuur. 'Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen een sterkte toename is van het aantal bezette ic-bedden. Dat zit nu op 746. Dat zal zeker weer invloed hebben op de volgende voorspelling.'

Over mogelijke versoepelingen is Bonten daarom voorzichtig. 'De situatie is wat ons betreft niet heel veel anders dan twee weken geleden. Er zit heel veel onzekerheid', zegt de arts-microbioloog van het UMC Utrecht. 'De situatie is nog steeds instabiel.'

Duizenden zorgmedewerkers krijgen toch geen zorgbonus

Het had een extraatje moeten zijn, maar duizenden zorgmedewerkers die dachten dat ze de zorgbonus zouden krijgen, grepen ernaast. De overheid stelde slechts een paar eisen op, maar die zijn zo ruim dat werkgevers zelf moesten invullen wie recht had op de bonus en wie niet. En dat leidt tot willekeur, onbegrip en scheve gezichten, meldt RTL Nieuws.

Voor de bonus gelden drie eisen: je moet in de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart en 1 september, je moet hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19 en je mag niet meer verdienen dan twee keer modaal (73.000 euro bruto).

Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.