Coronavirus: deze attracties gaan weer open voor publiek met negatieve test

Kabinet start met toegangstesten om samenleving te openen

Het kabinet start deze maand nog met proeven met toegangstesten, om bezoek aan plekken zoals musea en dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag weten. Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met 'toegangstesten voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om 'niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers'.

Bezoekers moeten voordat ze een locatie bezoeken een sneltest laten doen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen. Evenementen en attracties die onderdeel zijn van de pilot zijn onder meer Keukenhof in Lisse, Madurodam in Den Haag, de voetbalwedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard (25 april), een casino in Sassenheim, de Rijswijkse Schouwburg en het Vredespaleis in Den Haag.

De Museumvereniging is blij en zegt dat musea goed voorbereid zijn. De strenge maatregelen van voor de gedwongen sluiting zijn nog steeds van kracht. Volgens de vereniging is het belangrijk dat musea weer opengaan. 'Samen vertellen musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving', stelt de vereniging in een verklaring.

Politie stopt vorige week weekend bijna 60 illegale feesten

De politie heeft vorige week een einde gemaakt aan 57 illegale feesten. Dat zijn er meer dan de week ervoor, toen waren het er vijftig. Ook deelde de politie 6392 avondkloekboetes uit, de week ervoor 6423.

Het aantal boetes voor groepsvorming is, ondanks de drukte in parken, ongeveer hetzelfde gebleven. Vorige week waren het er 144, de week ervoor 140. In veel steden was het vanwege het lekkere weer erg druk in de parken. Veel mensen hielden zich niet aan de coronamaatregelen maar de politie vond het niet nodig om iedereen te beboeten. "Die mensen hebben niet allemaal een boete gekregen, we vonden het voldoende om de parken te sluiten en de parkgangers naar huis te sturen."

Minder positieve coronatesten, drukte in ziekenhuizen neemt toe

Na weken van forse stijgingen is het aantal vastgestelde coronabesmettingen afgelopen week met 7 procent afgenomen ten opzichte van de week daarvoor. Het RIVM meldt dat de daling waarschijnlijk komt doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het paasweekend. 'De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet', meldt het RIVM.

De afname was het sterkst onder ouderen boven de 80 jaar (-15 procent) en onder jongeren tot 18 jaar (-11 procent).

Drukte in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds maandag gestegen tot 2495. In de afgelopen 24 uur kwamen er 121 nieuwe patiënten bij, wat het de grootste toename maakt sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic's lagen, was 30 april vorig jaar.

Musical Anastasia keert niet terug in circustheater vanwege lockdown

De Nederlandse uitvoering van Anastasia keer definitief niet terug in het Scheveningse Circustheater. Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland vandaag gemeld op de Facebook-pagina van de musical.

De organisatie laat weten dat de coronapandemie en de lockdown te lang duren. 'Het lukt ons niet meer om de musical te programmeren, ontzettend jammer', meldt de producent.

Anastasia ging op 22 september 2019 in Scheveningen in première, met hoofdrollen voor Tessa Sunniva van Tol, Milan van Waardenburg en René van Kooten.

EMA-bestuurder: verband tussen vaccin AstraZeneca en trombose

Er bestaat inderdaad een verband tussen het coronavaccin van AstraZeneca en de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) die enkele tientallen mensen na vaccinatie hebben opgelopen. Maar de voordelen van het vaccin zijn nog altijd groter dan de risico's, zegt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dinsdag in Italiaanse media.

'Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie veroorzaakt, dat weten we nog niet', zegt Cavaleri. Het EMA, de Europese toezichthouder voor vaccins, praat de komende dagen over het vaccin van AstraZeneca. Mogelijk komt een veiligheidscommissie van de organisatie woensdag met een oordeel. Tot nu toe zei het EMA dat een verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden uitgesloten.

Nieuwe vaccinatielocatie in Leidschendam-Voorburg

De GGD Haaglanden is in Voorburg bezig met de inrichting van een nieuwe vaccinatielocatie. Aan de Appelgaarde in Voorburg moet vanaf 19 april de zesde vaccinatielocatie van de GGD Haaglanden in gebruik genomen kunnen worden.

Wethouder Juliette Bouw is blij met de locatie. 'Superfijn dat er een vaccinatielocatie in onze gemeente komt. Dichtbij en goed bereikbaar voor onze inwoners en mensen uit de regio. Ik kijk er naar uit dat er ook op deze locatie binnenkort gestart kan worden met vaccineren.'

De nieuwe locatie zal in het begin gebruikt gaan worden om vierhonderd mensen per dag te prikken. Zodra er meer vaccins beschikbaar komen kan de capaciteit in Voorburg snel worden opgeschaald.

D-reizen failliet verklaard door rechter

D-rt Groep, het bedrijf achter reisorganisatie D-reizen is door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Volgens het bedrijf wordt de reissector enorm getroffen door de coronacrisis. Doordat er vrijwel geen inkomsten binnenkomen en de vertraging van het voucherfonds is de reisorganisatie niet in staat te overleven en genoodzaakt om faillissement aan te vragen, zo klinkt het.

Nederlander zonder geldige coronatest riskeert boete in Duitsland

Nederlanders die naar Duitsland reizen moeten vanaf dinsdag meteen kunnen aantonen dat ze negatief hebben getest op het coronavirus. Premier Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft volgens lokale media gezegd dat de politie in het grensgebied steekproefgewijs gaat controleren.

Reizigers uit Nederland die in de deelstaat worden betrapt zonder testuitslag van minder dan 48 uur oud, riskeren een boete. De politie zal hen ook doorverwijzen naar een testlocatie in het grensgebied, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat tegen de Rheinische Post.

Duitsland bestempelde Nederland afgelopen weekend tot 'hoogrisicogebied' vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Reizigers uit Nederland moeten zich voor vertrek naar Duitsland ook registreren en na aankomst in quarantaine, al is dat laatste in Noordrijn-Westfalen niet vereist als mensen een negatieve testuitslag hebben.

'Poliklinieken voor mensen met langdurige klachten na corona'

Er moeten speciale poliklinieken komen voor mensen die langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. Daarvoor pleit IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in zijn BNR-podcast Vraag het Gommers.

Vaccinatie van 73- en 74-jarigen en niet-mobiele mensen begint

Nieuwe groepen mensen zijn aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. Zo krijgen ongeveer 390.000 mensen die in 1947 en 1948 geboren zijn vanaf dinsdag een uitnodiging voor hun eerste prik. In de afgelopen dagen konden zij alvast een afspraak inplannen, zodat ze zo snel mogelijk aan de beurt zouden komen.

In de komende weken krijgen ook ongeveer 560.000 mensen uit 1949, 1950 en 1951 een uitnodiging voor hun vaccinatie. Al deze zeventigers krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Zij kunnen terecht bij meer dan tachtig priklocaties van de GGD'en verspreid over het land.

Huisartsen beginnen deze week met het vaccineren van mensen die nog zelfstandig wonen maar niet mobiel zijn. Deze mensen waren in de afgelopen tijd niet in staat om, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie te gaan, dus komen de huisartsen naar ze toe.

Dit kunnen hoogbejaarde mensen zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. Deze mensen krijgen het vaccin van AstraZeneca. De groep bestaat in totaal uit ongeveer 70.000 mensen, maar voorlopig krijgen alleen mensen die in 1960 of eerder geboren zijn het vaccin. Voor mensen die jonger dan 60 zijn, geldt een prikpauze.

Burgemeesters horen meer over proeven met toegangstesten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen horen dinsdagmiddag meer over de pilots die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (VWS) wil houden met de coronatoegangstesten. Het ministerie is daarover in gesprek met diverse organisatoren, culturele instellingen en gemeenten.

De burgemeesters willen meer weten over hoe, waar en wanneer die proeven gaan plaatshebben en welke gemeenten het ministerie daarvoor in gedachten heeft. Coronaminister Hugo de Jonge geeft een toelichting.

OMT-lid: coronapiek halverwege april, situatie wel instabiel

De piek van de derde coronagolf valt naar verwachting lager uit dan eerder gedacht en komt halverwege deze maand. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de laatste prognose, bevestigt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur.

Waar twee weken geleden verwacht werd dat eind april 1400 intensivecarebedden nodig zijn voor coronapatiënten, denken de experts nu dat de piek halverwege deze maand komt met ongeveer 800 bezette ic-bedden. 'De verklaring is dat het de laatste weken meeviel hoe snel de toename van de bezetting van het aantal ic-bedden was', zegt Bonten in Nieuwsuur. 'Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen een sterkte toename is van het aantal bezette ic-bedden. Dat zit nu op 746. Dat zal zeker weer invloed hebben op de volgende voorspelling.'

Over mogelijke versoepelingen is Bonten daarom voorzichtig. 'De situatie is wat ons betreft niet heel veel anders dan twee weken geleden. Er zit heel veel onzekerheid', zegt de arts-microbioloog van het UMC Utrecht. 'De situatie is nog steeds instabiel.'

Duizenden zorgmedewerkers krijgen toch geen zorgbonus

Het had een extraatje moeten zijn, maar duizenden zorgmedewerkers die dachten dat ze de zorgbonus zouden krijgen, grepen ernaast. De overheid stelde slechts een paar eisen op, maar die zijn zo ruim dat werkgevers zelf moesten invullen wie recht had op de bonus en wie niet. En dat leidt tot willekeur, onbegrip en scheve gezichten, meldt RTL Nieuws.

Voor de bonus gelden drie eisen: je moet in de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart en 1 september, je moet hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19 en je mag niet meer verdienen dan twee keer modaal (73.000 euro bruto).

Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.

