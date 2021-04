Coronavirus: Bijwerkingen vaccins niet per sekse bekeken, theaters blij met proef toelaten publiek

Nieuwe datum na uitstel: Invictus Games: 16 tot en met 22 april 2022

De Invictus Games Den Haag 2020 zullen volgend jaar worden gehouden van 16 tot en met 22 april. Dat meldt de organisatie vandaag. Het sportevenement voor militairen en veteranen was vanwege corona al twee keer uitgesteld.

Het evenement, georganiseerd door de Britse prins Harry, zou eigenlijk van 29 mei tot 5 juni 2020 in Den Haag worden gehouden. De organisatie ziet het echter niet zitten om een evenement te organiseren waarbij de deelnemers anderhalve meter afstand moeten houden. Volgens de organisatie zou dat het beoogde herstelproces van de deelnemers niet bevorderen. Wouter Bakker, Teamcaptain van het Nederlands Invictus Games team: ‘Wij kijken er naar uit om in 2022 de spelen te mogen beleven zoals ze bedoeld zijn: met vrienden en familie en met de steun van het publiek vanaf de tribunes.’

Rijswijkse Schouwburg blij: 'Na maanden weer publiek'

Na maanden geen voorstelling op het podium en geen publiek in de zaal lijkt er eindelijk weer wat mogelijk. Want theaters mogen ook meedoen aan de proefevenementen met sneltesten. In onze regio zullen slechts een paar theaters aan de proef meedoen. Tot grote vreugde van directeur Renee van Ingen is de Rijswijkse Schouwburg een van de theaters die mee mogen doen. Van Ingen: ‘We waren al een tijdje bezig met de voorbereidingen, maar de beslissing moest gisteren nog vallen dus het was tot op het laatst spannend.’

'Bijwerkingen coronavaccins niet per sekse bekeken'

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins (Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen) hebben hun gepubliceerde onderzoeksuitkomsten over bijwerkingen niet bekeken per sekse. Mede daardoor is het onduidelijk of bij mannen en vrouwen verschillende bijwerkingen optreden. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, een onderzoeksplatform waarmee Trouw, EenVandaag en de Groene Amsterdammer samenwerken.

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door mannen. Volgens Investico kwamen er bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe 26.000 meldingen binnen waarbij 152.000 bijwerkingen werden gemeld. Van de melders was 86,6 procent vrouw. Mogelijk ook omdat tot nu toe veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd. Investico bestudeerde alle klinische proeven van de vijf coronavaccins, zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Niet één daarvan rapporteerde het optreden van bijwerkingen naar sekse.

Rechter beslist over heropening zonnestudio's

De rechtbank in Den Haag beslist woensdag of de zonnestudiobranche haar deuren weer mag openen. Dat heeft branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in een kort geding tegen de staat geëist. Volgens de branchevereniging zijn zonnestudio's over het hoofd gezien waar andere contactberoepen zoals kappers wel weer open mochten. Volgens de SVZ is er in de studio's nauwelijks sprake van fysiek contact tussen personeel en klanten, en kunnen zij daarom veilig open.

Volgens de Staat is er een bewuste afweging gemaakt tussen het wel dan niet openen van bepaalde winkels en diensten ten opzichte van anderen. Zonnestudio's zijn dan ook niet de eerste beroepsgroep die heropening proberen af te dwingen: eerdere eisen van de horeca en winkels werden al afgewezen.

Coronacrisis zorgt voor dalend energieverbruik

In 2020 werd in Nederland 3 procent minder energie verbruikt in vergelijking met een jaar eerder, dat meldt het CBS. Voor het eerst sinds 1992 werd minder dan 3000 petajoule gebruikt. Volgens het CBS was al langer sprake van een dalende trend, maar heeft de coronacrisis wel een impact gehad op het energieverbruik van Nederlanders. Het dalend verbruik heeft onder meer te maken met het feit dat het aantal reisbewegingen door de coronacrisis sterk is afgenomen.

In 2020 werd 14 procent minder benzine en 12 procent minder diesel getankt. Ook werd er minder gevlogen, waardoor er 44 procent minder kerosine werd getankt. Nederlandse raffinaderijen zagen de productie met 49 procent terugvallen.

Meer dan 20.000 coronadoden in 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2020 zeker 20.030 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. Daarvan overleden 17.337 mensen aan vastgestelde Covid-19. Dat zijn er veel meer dan oorspronkelijk werd gedacht. Tot aan 31 december waren bij het RIVM bijna 11.500 sterfgevallen gemeld.

Het verschil in cijfers komt onder meer doordat tijdens de eerste golf lang niet alle mensen werden getest. Volgens het RIVM zijn er een aantal mensen overleden aan corona zonder dat bekend was dat zij besmet waren. Ook is het mogelijk dat sterfgevallen van positief geteste mensen niet bij het RIVM gemeld zijn.

