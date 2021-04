Coronavirus: Kabinet overweegt heropening terrassen en opheffen avondklok

Kabinet overweegt heropening terrassen en opheffen avondklok

Het kabinet wil per 21 april de terrassen heropenen en de avondklok opheffen. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het Outbreak Management Team (OMT) moet zich nog wel eerst buigen over deze versoepeling van de coronamaatregelen. Ook zijn eventuele versoepelingen afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich de komende week verder ontwikkelen.

Minister Ferd Grapperhaus sprak dinsdag weer met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Na afloop zei hij al dat het kabinet werkt aan een openingsplan. 'Per 20 april kunnen we stappen zetten', aldus de minister.

RIVM meldt 6409 nieuwe coronabesmettingen, gemiddelde omlaag

Het afgelopen etmaal zijn 6409 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan op voorgaande woensdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 46.923 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 6703 per dag. Het gemiddelde daalt woensdag voor de zesde achtereenvolgende dag.

Ook burgemeesters Alphen en Westland pleiten voor opening terrassen

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) sluit zich aan bij de oproep van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om de terrassen - verantwoord - te heropenen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. 'Uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen', laat Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, optekenen in een verklaring.

Haar Westlandse collega Bouke Arends sluit zich daarbij aan. Arends heeft, mede naar aanleiding van diverse gesprekken met horeca-ondernemers, sportschoolhouders en winkeliers, het Kabinet verzocht de terrassen en sportscholen te openen en de mogelijkheid tot het bezoeken van winkels te verruimen. Dat meldt de gemeente Westland in een persbericht.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema pleitte in het Paasweekend voor het openstellen van terrassen. Aanleiding was de drukte in parken en andere recreatiegebieden een week geleden. Halsema krijgt steeds meer steun van collega's in andere steden.

Dinsdag is er een nieuwe coronapersconferentie.

Weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Inmiddels staat de teller op 2558, dat zijn er 60 meer dan dinsdag. Het gaat om het hoogste aantal sinds 12 januari.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen nu 776 coronapatiënten op de intensive cares, een stijging van 26 ten opzichte van gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1782 coronapatiënten, een toename van 34.

Eind april weer publiek bij ADO Den Haag, maar vlag gaat niet uit

Jacco van Leeuwen heeft de vlag niet uitgehangen toen dinsdag bekend werd dat het publiek aan het einde van deze maand terugkeert in de voetbalstadions. De dertigste speelronde in de eredivisie maakt deel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. 'Het is heel moeilijk', zegt de voorzitter van de supportersvereniging van ADO Den Haag.

Meer mensen buiten tijdens extra uur voor avondklok

Met het verschuiven van de avondklok zijn de afgelopen week meer mensen buiten geweest in het extra uur. Op woensdag en donderdag waren ongeveer drie keer meer mensen op straat. Een week daarvoor was dit percentage bijna drie keer zo klein, toen de avondklok nog om 21 uur inging. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 10.000 panelleden van 16 jaar en ouder volgt met een app. Afgelopen woensdag en donderdag was tussen 21.00 en 22.00 uur gemiddeld 6 procent van de panelleden op straat te vinden. De stijgingen zijn verdeeld over auto-, fiets- en wandelritten.

Sinds afgelopen woensdag mogen mensen een uurtje langer zonder geldige reden buiten zijn. Dat was de behalve eerste dag van de verlate avondklok ook de warmste 31 maart ooit gemeten: 23,8 graden, volgens Weer.nl. De zomertijd was een van de redenen om de avondklok te verzetten.

KNVB mikt op minstens 12.000 toeschouwers bij EK-duels

De KNVB hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Amsterdam ten minste 12.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de voetbalbond aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd. ‘Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden’, aldus de KNVB.

De UEFA had vorige maand benadrukt dat voetballen in lege EK-stadions geen optie zou zijn. Zonder een garantie van publiek bij de EK-duels zouden de betreffende gastlanden hun EK-duels mogelijk moeten afstaan. Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), noemt de de plannen van de KNVB ambitieus. 'Opvallend dat de KNVB zegt dat het een minimum is. Het zouden er dus ook meer kunnen zijn. Maar als de situatie het niet toelaat, zouden het er ook nul kunnen zijn. Uiteindelijk beslist de overheid daarover, niet de KNVB of de UEFA.'

Testen voor toegang: hoe kan ik deze maand weer naar een concert?

Wil je naar het casino, een concert of naar de dierentuin? Dat kan binnenkort, maar dan moet je wel een bewijs hebben dat je negatief bent getest op het coronavirus. Via de site van testenvoortoegang.nl kun je een type activiteit of evenement kiezen en een testafspraak maken.

Winteropvang daklozen in Den Haag langer open om aanhoudende kou

Omdat het koude weer voorlopig aanhoudt hebben de vier grote gemeenten besloten de winterkoudeopvang langer open te houden, tot en met het weekend. Dat meldt de gemeente Den Haag aan Omroep West. Vrijdag bespreken de betrokken gemeenten of de winterkouderegeling in verband met de weeromstandigheden ook na het weekend van kracht blijft.

Coronahulplijn voor jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar

Sinds woensdag bestaat er een coronahulplijn voor jongvolwassenen. Iedereen tussen de 18 en 24 jaar kan van 14.00 tot 22.00 uur anoniem terecht bij de Alles Oké? Supportlijn, waar een getrainde vrijwilliger klaar zit om te praten over mentale klachten. De hulplijn is een initiatief van De Kindertelefoon en speciaal opgezet voor jongvolwassenen, omdat die groep relatief zwaar gebukt gaat onder de coronamaatregelen.

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wees uit dat jongvolwassenen sinds de pandemie steeds minder goed in hun vel zitten. Was het aandeel studenten dat in 2019 psychische problemen ervoer nog een kwart, vorig jaar is dat gestegen tot een derde. 'Met de hulplijn willen we voorkomen dat mentale klachten verergeren', zegt een woordvoerder van de hulplijn. 'Als onze vrijwilligers merken dat een luisterend oor onvoldoende is, dan verwijzen we door voor specialistische hulp.'

Zonnestudio's vangen bot bij rechter en blijven dicht

De rechtbank Den Haag heeft vandaag bepaald dat de Staat niet verplicht is de sluiting van zonnestudio’s per direct ongedaan te maken. De zonnestudiobranche had in kort geding geëist dat ze open mocht en vergeleek zich met de contactberoepen als bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons die wel open mochten.

Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) had ook aangegeven dat de sector veilig open kan. Er is volgens SVZ nauwelijks contact nodig tussen personeel en bezoekers van een zonnestudio. Dat doet volgens de rechter niet ter zake. De staat moet keuzes maken omdat er niet te veel tegelijk kan worden versoepeld. Bovendien kan het in de zonnestudio wel veilig zijn, maar leiden extra openstellingen ook tot meer verplaatsingen en dus ook tot meer risico's.

EMA velt eind van de middag oordeel over AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) brengt waarschijnlijk aan het einde van de middag zijn oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca naar buiten. De toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen houdt dan een virtuele persbriefing, die voorlopig gepland staat voor 16.00 uur.

Een commissie van deskundigen van het EMA heeft in de afgelopen dagen gekeken of er een verband is tussen het coronavaccin van AstraZeneca en een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van die klachten, kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding.

René van Kooten: Afblazen musical Anastasia eeuwig zonde

Gisteren werd bekend dat er definitief geen nieuwe datum komt voor de musical Anastasia in het Scheveningse Circustheater. Eén van de hoofdrolspelers is René van Kooten. Hij reageerde vanmorgen in de radio-uitzending West Wordt Wakker op het nieuws.

'Ik hield er al rekening mee, ik heb mijn teleurstelling al gehad', aldus de Zoetermeerse musicalster. Wel noemt hij het definitieve afblazen eeuwig zonde. ‘Het is een grote productie met zo’n zeventig tot tachtig medewerkers. Om dat allemaal goed te plannen, als het steeds weer verzet moet worden en met ook de planning voor kaartverkoop, dan is dat praktisch gezien heel lastig. Dat zie ik al bij kleinere producties. Ik heb zelf een coronavoorstelling gemaakt, met drie muzikanten en een technicus, en dat was al lastig plannen.' Van Kooten stort zich nu op zijn musicalproductie Zodiac, die zich afspeelt in de voormalige koepelgevangenis in Breda, waarvan de speeldata in juni en juli staan gepland.

Nieuwe datum na uitstel: Invictus Games: 16 tot en met 22 april 2022

De Invictus Games Den Haag 2020 zullen volgend jaar worden gehouden van 16 tot en met 22 april. Dat meldt de organisatie vandaag. Het sportevenement voor militairen en veteranen was vanwege corona al twee keer uitgesteld.

Het evenement, georganiseerd door de Britse prins Harry, zou eigenlijk van 29 mei tot 5 juni 2020 in Den Haag worden gehouden. De organisatie ziet het echter niet zitten om een evenement te organiseren waarbij de deelnemers anderhalve meter afstand moeten houden. Volgens de organisatie zou dat het beoogde herstelproces van de deelnemers niet bevorderen. Wouter Bakker, Teamcaptain van het Nederlands Invictus Games team: ‘Wij kijken er naar uit om in 2022 de spelen te mogen beleven zoals ze bedoeld zijn: met vrienden en familie en met de steun van het publiek vanaf de tribunes.’

Rijswijkse Schouwburg blij: 'Na maanden weer publiek'

Na maanden geen voorstelling op het podium en geen publiek in de zaal lijkt er eindelijk weer wat mogelijk. Want theaters mogen ook meedoen aan de proefevenementen met sneltesten. In onze regio zullen slechts een paar theaters aan de proef meedoen. Tot grote vreugde van directeur Renee van Ingen is de Rijswijkse Schouwburg een van de theaters die mee mogen doen. Van Ingen: ‘We waren al een tijdje bezig met de voorbereidingen, maar de beslissing moest gisteren nog vallen dus het was tot op het laatst spannend.’

'Bijwerkingen coronavaccins niet per sekse bekeken'

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins (Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen) hebben hun gepubliceerde onderzoeksuitkomsten over bijwerkingen niet bekeken per sekse. Mede daardoor is het onduidelijk of bij mannen en vrouwen verschillende bijwerkingen optreden. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, een onderzoeksplatform waarmee Trouw, EenVandaag en de Groene Amsterdammer samenwerken.

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door mannen. Volgens Investico kwamen er bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe 26.000 meldingen binnen waarbij 152.000 bijwerkingen werden gemeld. Van de melders was 86,6 procent vrouw. Mogelijk ook omdat tot nu toe veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd. Investico bestudeerde alle klinische proeven van de vijf coronavaccins, zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Niet één daarvan rapporteerde het optreden van bijwerkingen naar sekse.

Rechter beslist over heropening zonnestudio's

De rechtbank in Den Haag beslist woensdag of de zonnestudiobranche haar deuren weer mag openen. Dat heeft branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in een kort geding tegen de staat geëist. Volgens de branchevereniging zijn zonnestudio's over het hoofd gezien waar andere contactberoepen zoals kappers wel weer open mochten. Volgens de SVZ is er in de studio's nauwelijks sprake van fysiek contact tussen personeel en klanten, en kunnen zij daarom veilig open.

Volgens de Staat is er een bewuste afweging gemaakt tussen het wel dan niet openen van bepaalde winkels en diensten ten opzichte van anderen. Zonnestudio's zijn dan ook niet de eerste beroepsgroep die heropening proberen af te dwingen: eerdere eisen van de horeca en winkels werden al afgewezen.

Coronacrisis zorgt voor dalend energieverbruik

In 2020 werd in Nederland 3 procent minder energie verbruikt in vergelijking met een jaar eerder, dat meldt het CBS. Voor het eerst sinds 1992 werd minder dan 3000 petajoule gebruikt. Volgens het CBS was al langer sprake van een dalende trend, maar heeft de coronacrisis wel een impact gehad op het energieverbruik van Nederlanders. Het dalend verbruik heeft onder meer te maken met het feit dat het aantal reisbewegingen door de coronacrisis sterk is afgenomen.

In 2020 werd 14 procent minder benzine en 12 procent minder diesel getankt. Ook werd er minder gevlogen, waardoor er 44 procent minder kerosine werd getankt. Nederlandse raffinaderijen zagen de productie met 49 procent terugvallen.

Meer dan 20.000 coronadoden in 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2020 zeker 20.030 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. Daarvan overleden 17.337 mensen aan vastgestelde Covid-19. Dat zijn er veel meer dan oorspronkelijk werd gedacht. Tot aan 31 december waren bij het RIVM bijna 11.500 sterfgevallen gemeld.

Het verschil in cijfers komt onder meer doordat tijdens de eerste golf lang niet alle mensen werden getest. Volgens het RIVM zijn er een aantal mensen overleden aan corona zonder dat bekend was dat zij besmet waren. Ook is het mogelijk dat sterfgevallen van positief geteste mensen niet bij het RIVM gemeld zijn.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.