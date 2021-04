GGD: 'Medisch gezien logisch om door te gaan met vaccinatie AstraZeneca'

Het vaccineren met AstraZeneca is vrijdag opnieuw stilgelegd nadat vijf Nederlanders trombose kregen na de prik. Volgens Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden, worden de gevolgen van het besluit woensdag bekend. 'Na het advies van de EMA kijken we hoe we verder gaan.'

Het is de tweede keer dat de vaccinatie met AstraZeneca is stilgelegd. Vorige maand werd er al anderhalve week niet met het Brits-Zweedse vaccin geprikt. De Gouw legt het besluit uit. 'Het vaccineren met AstraZeneca ging eerst nog door voor ouderen boven de zestig. Maar bij de GGD-locaties gaat het dan alleen om zorgmedewerkers van die leeftijd. Dat zijn er zo weinig dat er te veel verspilling op zou treden om door te gaan.'

Medische experts hebben opgeroepen om het vaccineren door te laten gaan. De Gouw snapt hun redenering. 'Statistisch gezien is de kans op deze ernstige bijwerkingen heel erg klein en de kans dat je Covid krijgt en dan overlijdt is veel groter. Medisch gezien is het logisch om door te gaan, maar je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

Wel of niet doorgaan?

De Gouw verwacht dat het vaccineren snel weer hervat gaat worden, ook al liet een bestuurder van de EMA dinsdag weten dat er een verband is geconstateerd tussen de trombosegevallen en het AstraZeneca-vaccin. 'Het Europees Geneesmiddelenbureau komt woensdag met een beslissing en daar kijkt iedereen met veel belangstelling naar', vertelt De Gouw. 'Waarschijnlijk gaan ze zeggen dat het niet vaccineren schadelijker is dan het wel vaccineren. Ik verwacht dat het advies die kant op zal gaan.'

Mocht het vaccineren door kunnen gaan, dan hoopt De Gouw dat mensen het vertrouwen in het vaccin niet hebben verloren. 'Het verhaal is heel helder. Vorige keer zijn we tijdelijk gestopt omdat er nieuwe informatie kwam. Dat was in Denemarken. Nu zijn er vijf klachten op 400.000 gevaccineerden. Dus er is even tijd nodig om te kijken of dit het topje van de ijsberg is of dat dit het ook daadwerkelijk is. Het verhaal is dus precies hetzelfde als de vorige keer.'

Vertraging zeer beperkt

De GGD ziet wel dat mensen terughoudender zijn als het om AstraZeneca gaat. 'We zagen na de vorige stop dat mensen toch even wachten voor ze een nieuwe afspraak maken. Ze wachten liever drie maanden om te kijken of ze in aanmerking komen voor een ander vaccin als iedereen is geweest, maar daar is voorlopig nog niets over bekend. Ik hoop dan ook dat mensen het toch overwegen om zich te laten vaccineren met AstraZeneca als de EMA zegt dat het veilig is .'

Mocht het vaccineren met AstraZeneca weer doorgaan, dan verwacht De Gouw de achterstand van het paasweekend snel weer te hebben ingehaald. 'De vertraging is zeer beperkt, want bij ons betrof het al een beperkte groep die nog in aanmerking komt voor AstraZeneca. En we hebben op alle locaties nog voldoende ruimte voor extra afspraken, dus wij kunnen de mensen die hebben moeten wachten zo wegprikken.'

Niet meer te organiseren

Het heeft volgens De Gouw dan ook geen zin om te bellen naar de GGD om te vragen of je de plek in mag nemen van mensen die afzeggen. 'We krijgen dagelijks telefoontjes van mensen met gezondheidsrisico's die niet aan de beurt zijn, maar daar kunnen we niet aan beginnen. De overheid heeft een strak schema opgesteld en daar houden we ons aan. Anders is het niet meer te organiseren.'

De directeur legt uit dat er andere maatregelen worden genomen als er vaccins over dreigen te blijven. 'We nodigen dan zo snel mogelijk een nieuwe groep uit. Zo zijn we met Pfizer al begonnen met het vaccineren van de 73- en 74-jarigen. Hier liggen we dan ook iets voor op schema', vertelt De Gouw in West Wordt Wakker op Radio West.

Geen ernstige bijwerkingen

De Gouw ging ook in op de dubbele dosis AstraZeneca die door een huisarts in Alphen aan den Rijn bij honderdvijftig personen is toegediend. 'Dat lag aan de manier waarop de spuitjes werden afgelezen', legt hij uit. 'Gelukkig kwamen ze er vrij snel achter omdat ze wel heel snel door de voorraad heengingen. Maar het RIVM heeft laten weten dat er geen problemen of ernstige bijwerkingen zijn te verwachten. En gelukkig lijkt dit ook te kloppen.'

