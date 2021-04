Hagenaar (69) veroordeeld voor stelen van beelden op begraafplaatsen

Waarschijnlijk heeft hij nog vaker toegeslagen, maar er zijn niet over alle grafbeelden die bij de man thuis werden gevonden aangiftes gedaan. Een oproep in Team West in november 2020 leidde wel tot meer aangiftes dan er toen waren. De man sloeg onder meer toe op de begraafplaatsen Oud Eik en Duinen en Westduin. Hij sloeg ook toe op het graf van oud-scheidsrechter John Blankenstein.

De Hagenaar verklaarde dinsdag voor de Haagse rechtbank dat hij 'door een moeilijke periode ging en in een roes leefde' na de dood van zijn vriend en een goede vriendin, kort na elkaar. Hij zocht daarom geborgenheid, rust en vrijheid, en dacht die te vinden op begraafplaatsen. Daarbij nam hij marmeren en bronzen beelden weg, en vernielde soms de graven.

'Ik ben nog steeds verdrietig'

De rechter wilde weten of de man beseft dat hij in zijn zoektocht naar 'geborgenheid, rust en vrijheid' de rust van anderen heeft verstoord. Dat leek nu wel doorgedrongen, maar destijds symboliseerde een bronzen beeldenpaar van een man en vrouw geborgenheid, en een marmeren adelaar symboliseerde vrijheid, zo vertelde de verdachte. Dat hij daarbij anderen veel verdriet deed, heeft hij zich destijds niet gerealiseerd.

Davida Kleijn uit Den Haag is één van de nabestaanden van de getroffen families. Ze vertelde over dat verdriet: 'Ik ging met mijn zus naar het graf van mijn opa en oma om de letters opnieuw in te kleuren. Toen we aankwamen was het paardje van mijn opa, dat altijd thuis in de kast had gestaan en daarna op het graf als herkenningspunt, weg. De urn van mijn opa lag om, de emmer met de as was kapot. Ik was en ben nog steeds zo verdrietig.'

Geen begrip bij nabestaanden

Kleijn gaf aan niet boos te zijn, maar ze zei wel: 'ik begrijp het nog steeds niet'. 'Ik snap dat er dingen in uw leven zijn gebeurd, maar ik begrijp niet dat u anderen lastig valt met uw emotionele problemen, daar zijn andere wegen voor. Ik hoop dat u zich realiseert wat u teweeg heeft gebracht, maar ik aanvaard uw excuses.'

De teruggave van een deel van de gestolen beelden in november 2020 | Foto: Omroep West

De man gaf dinsdag toe dat alle grafbeelden die bij hem thuis in de woonkamer en op het balkon werden gevonden door hem zijn 'weggenomen'. Eerder had hij bij de politie nog gezegd dat hij een deel van de beelden had gekocht van een antiekhandelaar die ze verkocht vanuit een auto op het Lange Voorhout. Dat geloofde de rechter niet.

Zware beelden van sokkel

Ook het formaat van sommige beelden wekte verbazing bij de rechter. 'Ik vind het lastig te begrijpen dat u op geen enkel moment denkt: dit is niet oké. Helemaal niet als u een beeld van 40 kilo op een begraafplaats van zijn sokkel sloopt.'

De officier van justitie wees er op dat de verdachte niet zelf is gestopt met zijn daden, maar pas toen hij werd gepakt door de politie. Ook het feit dat hij heeft gelogen over een deel van de buit rekent justitie hem aan. Wel hield het OM rekening met de leeftijd van de verdachte bij de strafeis.

Heftige feiten

De rechtbank achtte alle vijftien diefstallen bewezen. 'Dat u uw eigen verdriet wilt bestrijden door leed en verdriet bij anderen te veroorzaken, is moeilijk te bevatten. Het zijn veel en heftige feiten.' De rechter vond daarom naast de werkstraf een gedwongen behandeling door de reclassering op zijn plaats. De Hagenaar moet ook een schadevergoeding betalen aan Davida Kleijn en een ander slachtoffer.

