Drukte bij huisartsen na stop AstraZeneca: 'Het is een zooitje'

'Het is een zooitje', verzucht Dennis Mook. Hij is huisarts in Leiden, epidemioloog en coördinator van het prikprogramma van huisartsen in het gebied van GGD Hollands Midden. De perikelen rondom het AstraZeneca-vaccin houden de gemoederen bezig. Huisartsen worden platgebeld door mensen die willen weten of ze nu wel of niet moeten komen voor een vaccinatie.

'Logistiek is het een drama', gaat Mook verder. 'Wij hebben een centraal afsprakensysteem waar mensen zelf een afspraak kunnen inplannen en wat moeten wij nu doen? Ik kan niet alle afspraken nakijken op leeftijd.' Hij geeft aan dat praktijken enorm veel worden gebeld door mensen die een afspraak hebben: 'Wat moet ik nou doen? Mag ik wel? Mag ik niet? Dat vragen mensen zich af.'

De Landelijke Huisartsenvereniging herkent dit beeld. 'Huisartsen worden platgebeld. Zelfs zo erg dat de reguliere zorg onder druk komt', zegt een woordvoerder. 'Patiënten zijn door deze tijdelijke stop in de war.'

Animo voor een prik daalt

Huisarts Mook ziet door de AstraZeneca-discussie dat het animo voor een prik met dit vaccin daalt. 'Voordat er iets over werd gezegd, zag je in Limburg dat 85 tot 95 procent van de mensen die mochten komen, ook daadwerkelijk een vaccinatie kwamen halen. Wij zitten nu op veertig procent. Er kunnen nog afspraken worden gemaakt, dus ik hoop dat we op zestig of zeventig procent gaan uitkomen, maar het is echt heel erg.'

Mook zegt ook: 'Ik hoor van mijn bronnen dat de kans dat je iets krijgt iets van 1 op 100.000 is. Dat is een heel klein risico, en we krijgen er wel de ziekenhuizen mee leeg. Maar als mensen zich niet laten vaccineren en we blijven een grote groep houden die niet is ingeënt, ben ik bang dat we straks in september nog steeds met overvolle ziekenhuizen zitten.'

Huisartsenpost ook platgebeld

Ook in Zoetermeer merken ze dat mensen onzeker zijn, en dat er veel onduidelijkheid is over de vaccinatie met AstraZeneca. 'Dit weekend was vooral de huisartsenpost heel druk met vragen', zegt huisarts Aline Pikaar uit Zoetermeer. 'De meeste huisartsen hier hebben afspraken staan vanaf donderdag. Dus we moeten afwachten of we dan wel weer mogen vaccineren. En dan komt de vraag: komt iedereen die een afspraak gemaakt heeft ook opdagen?'

Pikaar overweegt om mensen zelf te benaderen met de vraag of ze wel of niet komen. 'En als mensen twijfelen, moeten we toch zeggen dat niet duidelijk is wanneer ze dan in aanmerking komen voor een vaccin en ook niet met welk merk ze dan gevaccineerd worden.' Ze heeft in ieder geval al wel besloten om minder vaccins klaar te maken dan eerst gepland. 'De rest laten we in de koelkast liggen, dan blijft het nog wel even goed.'

