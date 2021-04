Handlanger van woninginbreker met blindenstok nog gezocht

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

De twee mannen lopen op 15 december vorig jaar met een smoes mee met een bewoner van een flat aan de Titus Brandsmastraat in Rijswijk. Als hen wordt gevraagd voor wie ze komen, zeggen ze dat niet te weten. Ze laten de andere mensen voorgaan in de lift en blijven beneden wachten tot de lift weer terug is.

De man links wordt nog gezocht | Beeld: Politie

Vervolgens gaan ze naar boven, waar een deur van een huis wordt opengetrapt. Met een geldkistje en een fotomapje van de bewoner zijn de inbrekers vertrokken.

Signalement verdachte

De man die nog wordt gezocht is 40 tot 50 jaar oud en ongeveer 1,90 meter lang. Hij droeg tijdens de inbraak een zwarte jas, een zwarte muts of pet, blauwe spijkerbroek met een gat bij de knie en witte sneakers. Hij heeft een mager postuur. Op beelden vanuit de lift is te zien dat hij een bril draagt.

In de lift is een glimp van zijn gezicht te zien | Beeld: Politie

De jas die de verdachte draagt | Beeld: Politie

Weet u wie de man is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem