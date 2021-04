'Dit gaat over meer dan bakstenen', gemeente Gouda voor rechter in zaak gesloopte Turfmarktkerk

Het college van Gouda beoordeelde volgens het onderzoeksbureau van de rechtbank (STAB) ten onrechte dat de kerk op instorten stond. De kerk moest in oktober 2018 volgens de gemeente op stel en sprong worden gesloopt. Meerdere woningen werden zelfs ontruimd. De eigenaar van de kerk kon door de sloop zijn plannen om appartementen te bouwen niet waarmaken.

De eigenaar, die de sloop van de kerk zelf wilde laten uitvoeren, moest de regie uit handen geven omdat hij niet zou hebben voldaan aan de bestuursdwang van de gemeente. De eigenaar eiste de regie terug, maar half december 2018 oordeelde de rechtbank dat de gemeente door mocht gaan met de sloop. Dat gebeurde: de kerk werd tot op zes meter maaihoogte gesloopt.

Eigenaar stapte naar rechter

De gemeente wilde de kosten op de eigenaar verhalen. Die liet het er niet bij zitten, kreeg door een Wob-procedure stukken in handen en wist de Goudse oppositie achter zich te krijgen. De oppositiepartijen wilden door middel van een raadsenquête opheldering van het gemeentebestuur. Die enquête kwam er niet, want de coalitiepartijen stemden tegen een onderzoek. Ondertussen was Boutachekourt naar de rechter gestapt. Die zaak dient vrijdag.

Overblijfselen van de Turfmarktkerk | Foto: Omroep West

'Dit heeft grote gelijkenissen met de toeslagenaffaire', foeterde Jan de Koning, fractievoorzitter van oppositiepartij Gemeentebelangen Gouda, tijdens een vergadering over de Turfmarktkerk eind maart. 'Een machtige overheid die via beleid burgers schade toebrengt en hen in een kwaad daglicht stelt.' Die lezing deelt Boutachekourt met De Koning. 'Hier hebben zich zaken voorgedaan die vergelijkbaar zijn met de toeslagenaffaire.'

Oppositie wil verantwoording van wethouders

De Goudse oppositie wilde al voor de rechtszaak verantwoording van de wethouders, maar die willen pas inhoudelijk over het onderwerp praten na het oordeel van de rechtbank. Tot onvrede van de oppositie, die vond dat het college 'krampachtig' reageert. 'Ik heb de afgelopen drie jaar meer dan 200 vragen gesteld om enige duidelijkheid te krijgen', aldus De Koning. 'Er zijn Wob-verzoeken ingediend om duidelijkheid te krijgen. Waarom moeten wij zoveel energie besteden in boven water halen van informatie?'

Jan de Laat van Gouda Positief verwees naar een uitspraak van Meneer de Uil uit de Fabeltjeskrant: 'Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Wij hebben sterk de indruk dat de coalitie alles doet om dit niet inhoudelijk te behandelen.' Na de uitspraak van de rechter wordt het dossier wel inhoudelijk behandeld in de gemeenteraad. Maar dat kan ook pas na de zomer worden.

De Turfmarktkerk in Gouda vóór de sloop | Foto: Omroep West

Gemeente heeft vertrouwen in rechtszaak

De gemeente zei in een eerdere reactie dat het onderzoeksrapport van STAB slechts één van de documenten in de zaak is. 'De gemeente is steeds van mening geweest dat er voldoende aanleiding was om de kerk zo snel mogelijk te slopen en heeft daarom bestuursdwang toegepast. Daarin wordt zij gesteund door rapportages van de Omgevingsdienst Midden Holland en externe deskundigen.'

Ook zei de gemeente dat 'de veiligheid van de omgeving en omwonenden leidend is geweest in de sloop van de kerk. Gemeente Gouda ziet met vertrouwen de behandeling door de rechtbank tegemoet.'

'Dit gaat over meer dan alleen bakstenen'

De vraag wordt dus: heeft de gemeente de kerk terecht gesloopt of niet? En wie is er verantwoordelijk voor de kosten? 'De gemeente wil mij voor de sloop een rekening presenteren die tien keer hoger is dan de marktwaarde', vertelt Boutachekourt. Het zou gaan om 550.000 euro. 'Ik heb bij zeven sloopbedrijven offertes opgevraagd en die zaten tussen de 45.000 en 85.000 euro.' Ook in het onderzoeksrapport stond al dat de gehanteerde kosten door de gemeente veel te hoog zijn.

Mocht de eigenaar van de kerk in deze zaak in het gelijk gesteld worden, dan is de kous nog niet af. 'Inmiddels is het bestemmingsplan stiekem gewijzigd. Daarover dient 21 april een zaak bij de Raad van State', aldus Boutachekourt.

Daarnaast hoopt de eigenaar van de gekortwiekte kerk op excuses, mocht hij in het gelijk worden gesteld. En wil hij een onderzoek. 'Dit gaat verder dan alleen maar bakstenen. Dit gaat echt over hoe het openbaar bestuur geopereerd heeft richting het volk.'