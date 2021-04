Hoger onderwijs wil meer geld: 'Prijs door studenten betaald'

'We zouden het bijna vergeten, maar er moet nu een nieuw kabinet worden gevormd, dus dit is het moment om de belangrijke agendapunten op tafel te leggen', legt een van de aanwezige hoogleraren de actie uit.

Het extra geld staat los van de steun die nodig is om de coronacrisis door te komen. 'De financiering per student is in twintig jaar een kwart minder geworden. Het is een sluimerend probleem, maar wel een probleem dat niet wordt opgelost', vervolgt de hoogleraar. 'Ik zie het om mij heen. Het wordt steeds zwaarder, vooral voor jonge collega's. Zij krijgen tijdelijke contracten, waardoor we de burn-outs zien stijgen. En de prijs wordt door de studenten betaald.'

Werkdruk abnormaal hoog

Een van de aanwezige studenten vertelt over zijn eigen ervaringen. 'We zien dat de werkdruk in het hoger onderwijs abnormaal hoog is. Docenten vallen bij bosjes om. Afgelopen vak heb ik het zelf nog gezien. Een scriptiebegeleider kon het niet meer aan en raakte overspannen. Met als gevolg dat zijn scriptiekinderen, om ze zo maar te noemen, geen begeleider meer hebben en niet verder kunnen.'

De actievoerders pleiten daarom voor 1,1 miljard euro extra, zodat er voldoende geld is om goed onderzoek te doen en degelijk onderwijs te kunnen geven. Volgens de student is dat geld er wel, maar is het een politieke keuze om het niet uit te geven. 'Voor de coronacrisis steekt de overheid zich aan alle kanten in de schulden. Onze eis heeft niets met corona te maken, maar we merken wel dat het geld er wel zou zijn. Er moet een herverdeling van het geld komen.'

Minder afhankelijk van bedrijfsleven

De studenten en docenten willen met het protest opnieuw de aandacht van de politiek vragen. Diverse politici waren bij de Hofvijver aanwezig, waaronder Frank Wassenberg voor de Partij voor de Dieren. 'De oproep is binnengekomen', vertelt hij in Muijs in de Middag op Radio West. 'Maar eigenlijk was dat niet nodig, want ook wij willen dat er meer geld naar het hoger onderwijs gaat.'

Volgens de politicus zou dat namelijk nog een ander voordeel hebben. 'Het onderzoek wat gedaan wordt, zou dan minder afhankelijk worden van het bedrijfsleven. Dat is een punt van zorg die hier nu niet wordt genoemd, maar waar wij ons wel zorgen om maken. Daarom moet er echt structureel meer geld komen.'

