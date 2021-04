Rechter weigert verdachte dodelijke steekpartij psychiatrische hulp buiten gevangenismuren

'Het is van belang dat hij daadwerkelijk wordt behandeld, nu zit hij alleen maar duimen te draaien.' Dat zegt de advocaat van moordverdachte C. van H. uit Voorburg dinsdag tegen de rechtbank. Van H. is opgenomen in een psychiatrische afdeling binnen de gevangenis, maar zou daar geen baat bij hebben, zegt zijn advocaat. Daarom wil hij dat de rechtbank onderzoekt of Van H. op korte termijn buiten de gevangenis psychiatrische hulp kan krijgen. Maar de rechter denkt daar anders over: 'U zit op de beste plek in ons rechtssysteem.'

Bij een steekpartij in de Hoogvlietstraat in Den Haag, op zondag 7 juni, werd een 36-jarige man vlakbij zijn woning op straat meerdere keren gestoken met een mes. Hij overleed aan zijn verwondingen. Volgens buurtbewoners was er een ruzie aan voorafgegaan. Verdachte Van H., die bij het slachtoffer op bezoek was, vluchtte op de fiets, maar werd in de bewuste nacht in de omgeving gearresteerd.

Het was dinsdag de eerste keer dat verdachte Cor van H. (41) uit Voorburg zelf voor de rechter verscheen voor de dodelijke steekpartij in de Haagse Hoogvlietstraat. De eerdere zittingen gingen via een beeldverbinding. Van H. herhaalde bij de rechtbank dat hij zich niets van de gebeurtenissen kan herinneren. De man legde een verklaring af over zijn ernstige drugsverslaving. Hij zou al meerdere malen een overdosis gezet hebben. Dat zou ook gebeurd zijn op 7 juni in de Hoogvlietstraat.

'Geen sport, geen muziek, geen kerk'

De advocaat van Van H. vroeg de rechtbank om te laten onderzoeken of de Voorburger op korte termijn buiten de gevangenis psychiatrische hulp kan krijgen. De verdachte klaagde zelf: 'Er is geen sport, geen muziek, geen kerk. Boven mijn cel staat een afzuigding dag en nacht te draaien.' De rechter deelde de verdachte mee dat hij het toch moet doen met zijn plek in de psychiatrische afdeling. Omdat hij verdacht wordt van een ernstig feit, kan er geen sprake van zijn dat zijn voorarrest wordt geschorst, besloot de rechter.

De zaak wordt pas in augustus of september inhoudelijk behandeld. Op 7 juni is er een nieuwe tussentijdse zitting.