Woningen Haagse Jan van der Heijdenstraat voor de zomer herbouwd

Bij de gasexplosie in het Haagse Laakkwartier op zondag 27 januari 2019 raakten tien mensen gewond. Drie woningen werden compleet verwoest, zes naastgelegen huizen liepen flinke schade op. De explosie werd veroorzaakt door een scheur in een grijs gietijzeren gasleiding, concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen na onderzoek. De kruipruimte vulde zich vervolgens met gas. Waardoor het opgehoopte gas is ontploft, is niet duidelijk geworden.

Na de explosie ontstond ook discussie over de gasleidingen. Het bleek dat in heel Nederland nog duizenden kilometers aan oudere gietijzeren gasleidingen liggen, van het type dat ook in de Jan van der Heijdenstraat lag. De Haagse gemeenteraad had graag gezien dat die hier in de stad snel zouden worden vervangen. Het stadsbestuur zou als aandeelhouder van netbeheerder Stedin druk moeten uitoefenen om dat voor elkaar te krijgen.

Snel oude leidingen vervangen

Dat blijkt in de praktijk echter niet mogelijk. Het beleid van het bedrijf is vastgelegd in wetten van het Rijk en 'kan niet worden beïnvloed door de eigen aandeelhouders', aldus Van Tongeren in een brief aan de gemeenteraad. Toch heeft het stadsbestuur wel 'alles in het werk' gesteld om Stedin aan te sporen om oude leidingen te vervangen. Het bedrijf wil dat in heel Nederland uiterlijk in 2028 hebben afgerond en mede onder druk van Den Haag wordt de voorgang opgenomen in het jaarverslag.

In 2020 is binnen de Haagse gemeentegrenzen al bijna twintig kilometer leiding vervangen. Omdat er hier ongeveer 211 kilometer aan oude leidingen lagen, moet er nog 186 kilometer worden aangepakt. Stedin denkt dit ook in 2028 klaar te hebben.

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier.