Tjeenk Willink nieuwe informateur: 'Het is armoede als je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen'

Herman Tjeenk Willink is dinsdag voorgedragen als nieuwe informateur. De PvdA’er uit Den Haag was anderhalve week geleden nog geenszins van plan om informateur te worden van een nieuw kabinet. ‘Het is volgens mij armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen – hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed’, zei Willink toen nog in Spuigasten op Den Haag FM.

De Hagenaar was in het politieke radioprogramma te gast over de formatiechaos die op donderdag 25 maart ontstond. De dag begon namelijk met een positieve testuitslag en eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen volgden die dag elkaar razendsnel op en rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie van een nieuw kabinet in de knop was gebroken.

De Tweede Kamer had na de mislukte verkenning vervolgens gevraagd om een 'gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek'.

Tjeenk Willink

Aan ervaring geen gebrek bij Tjeenk Willink: de PvdA’er was als secretaris al in 1972 betrokken bij de vorming van het kabinet-Den Uyl en hij is vier keer informateur geweest, ook nog in 2017. Toen hielp hij mee aan de totstandkoming van het derde kabinet-Rutte.

Tjeenk Willink noemde het uitlekken van de notitie waarop CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd – en waar de formatiechaos allemaal mee begon – 'redelijk onbegrijpelijk'. 'Dat je in de eerste fase ook een wat wijdere horizon neemt, en dat je ook vraagt: 'Hoe zit dat bij jou in de fractie?' – dat geldt voor iedereen natuurlijk – dat kan ik mij nog voorstellen. Maar het lijkt me als gespreksonderwerp een stap te snel vooruit’, zei de oud-informateur.