Huiszoeking in moordonderzoek de 'Indiaan', politie vindt 'interessante goederen'

In het onderzoek naar de moord op Leidenaar Hans Schonewille heeft de politie onlangs huiszoeking gedaan bij iemand uit Leiden die betrokken zou zijn geweest bij de zaak. De man is vorige week overleden, maar volgens een politiewoordvoerder heeft hij vlak voor zijn dood nog uitgebreid met de recherche gesproken.

Tijdens de huiszoeking zijn 'interessante goederen' gevonden en in beslag genomen, omdat ze volgens het team dat de zaak onderzoekt gerelateerd zijn aan de zaak. Wat de betrokken Leidenaar voor zijn dood heeft gezegd, is niet bekendgemaakt. 'We gaan ervan uit dat wat wij met hem besproken hebben, voor ons wel heel interessant is', zegt de coördinator van het onderzoeksteam in een podcastserie over de moord. 'En dat geeft een bepaald licht op de zaak.'

Wel is duidelijk dat de man eerder al eens naar voren is gekomen in het onderzoek. Verder zegt de politie dat de inmiddels overleden betrokkene een natuurlijke dood is gestorven. Of de man ook als verdachte werd gezien, wil de politiewoordvoerder niet zeggen. Hij houdt het op 'betrokkene'.

Hoop op een oplossing

Kitty, de vrouw van Hans, kijkt op van het nieuws over de huiszoeking. 'De overleden man leek Hans juist te hebben opgevangen dus als hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn, vind ik dat schokkend', vertelt ze aan Omroep West. 'De gevonden spullen worden onderzocht, dus wie weet wat er nog duidelijk gaat worden.'

Ze is in ieder geval blij dat er weer iets is waarmee verder gerechercheerd kan worden. Het geeft haar weer een klein beetje extra hoop dat de zaak nog opgelost gaat worden. 'Al vind ik het ook schokkend dat hij is overleden en dat hij niets extra's meer kan vertellen.'

Beloning verhoogd

Het moordonderzoek is de laatste weken weer volop in de publiciteit, onder meer door aandacht in de media en een zesdelige podcast. Slachtoffer Hans Schonewille, die ook wel bekend stond als de 'Indiaan', werd in juni 1999 doodgeschoten. Zijn lichaam lag op een verlaten parkeerplaats langs de Treinweg in Aarlanderveen.

De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft de beloning voor de tip die leidt tot een ontknoping onlangs verhoogd, van 15.000 euro naar 30.000 euro.

Met weduwe Kitty gingen we in 2017 terug naar de plek waar Hans werd gevonden:

