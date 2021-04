Rijswijkse Schouwburg blij: 'Na maanden weer publiek'

Na maanden geen voorstelling op het podium en geen publiek in de zaal lijkt er eindelijk weer wat mogelijk. Want theaters mogen ook meedoen aan de proefevenementen met sneltesten. In onze regio zullen slechts een paar theaters aan de proef meedoen. Tot grote vreugde van directeur Renee van Ingen is de Rijswijkse Schouwburg een van de theaters die mee mogen doen.

'We zijn heel blij dat we na maanden weer publiek mogen ontvangen. We doen drie avonden mee, van maandag 19 april t/m 21 april', vertelt een blije Van Ingen. 'We hebben een gevarieerd programma, met op maandag cabaretier Rayen Panday, dinsdag komen de musicalliefhebbers aan de beurt met Stayin' Alive - ‘Disco Fever’ en woensdag eindigen we met een knal met de Haagse slagwerkact Percossa. Wie positief test, en dus alsnog niet kan komen, krijgt zijn geld terug.'

Voor de pilot zijn alleen podia geselecteerd die een sneltestlocatie in de buurt hebben. De theaters en concertzalen moeten zich aan het 1,5 meterprotocol houden, dat vorig najaar al uitgebreid is getest. Ook wordt er bij de programmering rekening gehouden met de avondklok zodat het publiek op tijd weer thuis is.

Een speciale teststraat

Het publiek moet niet alleen een toegangskaartje kopen, maar zich ook special maximaal veertig uur van tevoren bij een speciale teststraat laten testen. Hiervoor maak je een afspraak via de site testenvoortoegang.nl. Een negatief testbewijs van bijvoorbeeld de GGD is niet geldig om toegang te krijgen tot het evenement.

Dinsdag werd bekend dat een bezoek aan een attractiepark, theater of musea weer toegankelijk is met een negatieve coronatest. Evenementen en attracties die onderdeel zijn van de pilot zijn onder meer Keukenhof in Lisse, Madurodam in Den Haag, de voetbalwedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard (25 april), een casino in Sassenheim en het Vredespaleis in Den Haag.

Naast de Rijswijkse Schouwburg zullen ook enkele theaters In Den Haag de deuren openen voor publiek: Theaters Diligentia en Pepijn en Het Nationale Theater met de locaties Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui.