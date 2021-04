Testen voor toegang: hoe kan ik deze maand weer naar een concert?

Wil je naar het casino, een concert of naar de dierentuin? Dat kan binnenkort, maar dan moet je wel een bewijs hebben dat je negatief bent getest op het coronavirus. Via de site van testenvoortoegang.nl kun je een type activiteit of evenement kiezen en een testafspraak maken. Maar hoe werkt dit precies?

Stapje voor stapje komt het sociale leven in Nederland weer een beetje op gang. Een aantal weken geleden waren de eerste testevenementen van Fieldlab een feit. Nu is er een nieuw initiatief: Testen voor toegang. Dit platform van de Stichting Open Nederland wil het mogelijk maken dat je met een geldig testbewijs bepaalde culturele, sociale en sportieve evenementen weer kan bijwonen. We zetten de belangrijkste vragen hierover voor je op een rijtje.

Hoe laat ik me testen?

Heb je een evenement gekozen en een ticket gekocht, dan kan je een afspraak maken om een coronatest in te plannen. Het is eigenlijk heel makkelijk voor je gemaakt. Je kunt zelf een dag en een tijdstip uitkiezen. De testuitslag zelf is 40 uur geldig. Dus je moet je binnen 40 uur voor de aanvang van de activiteit of het evenement laten testen.

Waar laat ik me testen?

Heel makkelijk! Op het moment dat jij een datum en tijdstip hebt uitgekozen, moet je je postcode invoeren. Vervolgens krijg je van de website een aantal locaties bij jou in de buurt voorgeschoteld.

Het is niet mogelijk om zelf een test in te plannen bij één van de GGD-testlocaties. De website van Testen voor toegang geeft jou een aantal opties. Een zelf ingeplande test bij de GGD is niet geldig.

Wat kost het?

Op dit moment worden de kosten voor de test betaald door de Rijksoverheid. Er zijn dus geen kosten voor jou als bezoeker, behalve reiskosten natuurlijk.

Ik ben negatief getest, en dan?

Binnen een uur ontvang je al een uitslag. De uitslag krijg je via de mail, het kan zijn dat deze in je spam-folder terecht komt, dus let goed op. Als je negatief bent getest dan mag je dus naar het evenement of activiteit waar jij een ticket voor hebt gekocht.

Als je naar het evenement mag moet je een aantal dingen meenemen. Je geldige testuitslag, een identiteitsbewijs en je ticket. Voordat je naar het evenement gaat moet je de CoronaCheck app downloaden. De organisator van de activiteit of het evenement controleert bij aanvang of jij een geldig testbewijs hebt via de QR-code in de CoronaCheck app.

Het kan dus zijn dat je binnenkort weer op stap mag! Houd de websites van Testen voor toegang en de Rijksoverheid goed in de gaten voor het laatste nieuws.

