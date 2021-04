Den Haag krijgt een nieuwe haven bij het Centraal Station

De plannen voor de aanleg van een opstapplek voor kleine boten als een sloep, kano of roeiboot vlakbij het Centraal Station bestaan al langer. Het idee is dat de binnenstad zo aantrekkelijker wordt voor toeristen.

De gemeenteraad had het stadsbestuur daarom ook al in 2018 gevraagd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zo'n haven. Een voorlopig ontwerp is nu klaar. 'Hiermee maken we een belangrijke entree in de stad aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers', aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) in een verklaring.

Grote boten kunnen niet keren

Hoewel het aanvankelijke idee was dat ook rondvaartboten in de nieuwe haven zouden kunnen aanleggen, blijkt dat straks niet mogelijk. Daarvoor is de haven te smal en ondiep: de grotere rondvaartboten kunnen er niet keren. Vandaar dat de aanlegsteiger in de Prinsessegracht blijft bestaan. Schram hoopt wel dat die iets kan worden vergroot en uitgebreid met een lift voor mensen met een handicap.

De bedoeling is verder dat het transformatorhuisje dat in het gebied staat, wordt uitgebreid met een informatiepunt met kaartverkoop of lichte horeca. Wethouder Bredemeijer wijst erop dat er zo straks meer gaat gebeuren dan 'simpelweg het uitgraven van een stuk gracht en de aanleg van een steiger'. Het kan ervoor zorgen dat veel meer mensen gaan genieten van de grachten. Een bijkomend voordeel is dat er meer capaciteit ontstaat voor de opvang van regenwater, stelt hij.

De nieuwe haven bij het Centraal Station moet ervoor zorgen dat meer mensen van het water genieten. | Afbeelding gemeente Den Haag

Hier was vroeger al een gracht

Volgens Schram van De Willemsvaart was op de plek waar nu weer water komt tot het jaar 2000 al een gracht. Die werd destijds gedempt bij de aanleg van de Koningstunnel. Dat er nu water terugkomt, kan ook volgens hem een impuls zijn voor het beter gebruiken van de Haagse grachten. Want nu kunnen mensen die met een bootje naar Den Haag komen eigenlijk alleen aanleggen aan de Dunne Bierkade. 'Heel goed dat het water hier weer terugkomt', zegt hij.

De gemeente gaat de voorlopige plannen voor de haven voorleggen aan belanghebbenden en bewoners. Zij mogen eerst reageren. Daarna wordt het officieel ter inzage gelegd.

