'ADO blijft er niet in, het voetbal ziet er niet uit', oud-spelers hard en duidelijk over ADO

Voorafgaand aan het duel met FC Utrecht wist de Haagse ploeg dat het goede zaken kon doen. Concurrenten VVV Venlo en Willem II speelden beide een avond eerder geruime tijd met een man meer, maar wisten allebei de wedstrijd niet winnend af te sluiten. Een ideaal moment om goede zaken te doen. Dat bleek tevergeefs.

Met voormalig ADO-spelers Michel Adam, Ali Boussaboun en Edwin Grünholz bespreken we de huidige situatie.

Zie jij het nog gebeuren dat ADO Den Haag erin blijft?

Grünholz: 'Nee, dat zie ik niet gebeuren. Iedereen roept wel: we geven niet op. Dat snap ik, maar als je het spel ziet, is dat niet realistisch. Ik heb een paar wedstrijden gezien waarin je wat verbetering zag, maar je ziet nu dat de ploeg lijdt onder de laatste nederlagen. De nieuwkomers die het verschil kunnen maken, zoals Janmaat en El Khayati, zijn niet fit of geblesseerd. Als je kijkt naar de concurrentie, zoals FC Emmen, dat ontwikkelt zich goed, speelt beter, dwingt meer af. Dat is alles wat ADO nu niet heeft en doet.'

Adam: 'Nee, je staat zoveel punten achter en het voetbal ziet er niet uit. Ze creëren nauwelijks kansen en maken geen doelpunten. Hoe wil je dan punten halen?'

Ali Boussaboun als spelers van ADO Den Haag | Foto: OrangePictures.nl

Ali Boussaboun is 41 jaar en tegenwoordig vaak te zien als analist bij sportzender ESPN. In 1996 tekende hij een profcontract bij ADO Den Haag. In 2012 sloot hij daar ook zijn carrière af. In die tussentijd speelde hij onder meer voor FC Groningen, Feyenoord en FC Utrecht.

Boussaboun: 'Nee, dat is na afgelopen weekend klaar. Ik zie geen punt waarvan ik denk: nu gaat het gebeuren. Dat zie je bij FC Emmen wel, bij Willem II ook. Daar staat wat, dat straalt energie uit.'

Hoe kan het dat ADO in cruciale wedstrijden er niet staat?

Grünholz: 'Het spel is onder Ruud Brood niet anders geworden dan onder Aleksandar Rankovic. Het is te defensief. De manier van voetballen die is ontwikkeld dit seizoen is afwachten en tegenhouden. Dat zorgt ervoor dat je in de cruciale wedstrijden er niet staat. ADO moet weerbaarder zijn dan ze nu laten zien. Tegen Ajax, PSV en Feyenoord is dat logisch.'

Adam: 'Mentaliteitskwestie. Ruud Brood is veel te lief. Hij moet met zijn vuisten op tafel slaan. Als jij je werk niet goed doet, krijg je ook op je flikker. Geef ze een trap onder hun klote, ga er voor. Misschien kunnen ze niet beter, maar dat gaat er bij mij niet in. Wie is er elke week de beste? Van Ewijk, die komt van de amateurs hè. Ze kunnen gewoon niet verdedigen. Mijn vrouw doet dat nog beter. Als je tegenstander gaat pissen, ga je mee. Er is totaal geen passie, strijd. Je moet met kwijl op je bek het veld op gaan, geef er eentje een bloedschop. Pak eens kaarten. Het lijkt wel een liefdadigheidsinstelling.'

Boussaboun: 'Dat is een gebrek aan kwaliteit. Het is geen ploeg, ze opereren niet als ploeg. Daardoor kom je te laat. De verhoudingen zijn niet goed, komen in duels? In de vier maanden dat Brood er is, had hij er wel wat aan kunnen doen. Ik zie het als twee keer een gehele voorbereiding, daarin moet je wel een ploeg op de been krijgen. Hoe wil je spelen? Welke spelers passen daar bij? Welke trainer past daarbij? Dat zie ik bij ADO niet terug. Ze halen van alles wat als het om spelers gaat. Je kunt niet alleen de trainer de schuld geven, het heeft ook met de mensen daar omheen te maken. Het is wanbeleid dat al jaren gaande is. Vorig jaar kwam je goed weg. Ik heb best lang hoop gehouden, dat komt voort uit het feit dat ik ook supporter ben.'

'Naarmate het seizoen vordert, raakt de koek ook op. Dan zie je een ploeg die de hoop heeft opgegeven. Het scenario waar ik bang voor ben, is dat ADO na degradatie voorlopig de eerste divisie niet uitkomt. Waarom? Voorbeelden genoeg. Kijk naar NEC, NAC, De Graafschap en Roda JC. Het kan wel, maar dan moet er snel een investeerder komen die het beste met de club voor heeft. Daarnaast capabele mensen bij de jeugdopleiding die talenten weten te houden. En daarna een traject ingaan: wat wil je als club, hoe wil je spelen. Dan creëer je waarde. Als je dan promoveert, heb je een jonge, gretige ploeg met energie. Dan bouw je aan iets.'

De spelers van nu werken echt wel hard, ze lopen de snot voor hun ogen, maar ze spelen niet als ploeg - Ali Boussaboun

Wat kan je als trainer doen in de komende zes wedstrijden?

Grünholz: 'Wat Brood in de media zegt, snap ik wel. Niet opgeven. Maar je bent aan de goden overgeleverd. Positief blijven, dingen blijven benoemen die niet goed gaan. Het wordt er natuurlijk niet makkelijker op. Ik vind het eerlijk gezegd een moeilijke vraag. Opgeven doe je niet, maar als je realistisch bent, is het lastig om nog in de eredivisie te blijven. Meer jeugdspelers inbrengen? Ik heb te weinig jeugdspelers zien doorbreken, maar dat is al jaren zo. Uiteindelijk stel je de beste elf op. Je bent officieel nog niet gedegradeerd, dus je moet er nog voor gaan, dus ik zou niet opeens met acht jeugdspelers.'

Michel Adam als speler van oud-ADO Den Haag | Foto: OrangePictures.nl

Michel Adam is 53 jaar en runt tegenwoordig een eigen wasserette in Den Haag. In de jaren tachtig en negentig speelde centrale verdediger voor FC Den Haag. Zijn speelstijl was hard, zijn kenmerk de Haagse mat.

Adam: 'Trap onder de hol geven. Dit is het laatste strohalmpie. Schuim op die bekken. Dan maar twintig kaarten, maar waarschijnlijk zit het niet in de spelers. Als je de mentaliteit niet hebt, krijg je het ook niet. Het is iedere week weer een slappe hap. Toch kijk ik er wel wekelijks naar. Als je toch verliest, ga dan vol in de aanval. Laat je wil dan zien, verliezen is prima.'

Boussaboun: 'De trainer heeft een bepaalde manier van werken en spelen, daarvan denkt hij dat dat het beste is om de wedstrijd mee te starten. Daar moet hij mee verder gaan en dan hopen op een wonder. Ik herinner me één wedstrijd waarvan ik dacht, dit ziet er aardig uit, dat was Utrecht-uit. Verder heb ik geen goede wedstrijd gezien. Degradatie accepteren is niet makkelijk voor een trainer. Dus nu alleen jeugd brengen is lastig, alhoewel je die wel klaar moet stomen. Zij vertegenwoordigen waarde.'

Herken jij jouw ADO Den Haag nog als je ziet spelen?

Grünholz: 'Nee, ADO speelt niet zoals ADO van huis uit is. Ik mis de passie in het spel. De herkenbare speelwijze is al een tijdje weg. De wil bij Brood is er ongetwijfeld geweest, maar in praktijk lukt het niet. Je haalt de spelers op de speelwijze die je wilt spelen. ADO moet herkenbaar spelen, allemaal Haagse jongens is een droom, maar de speelwijze moet wel herkenbaar zijn. Lef, passie, strijdbaar, niet bang zijn voor de tegenstander, dat zijn de eigenschappen voor een speler van Den Haag. Van Ewijk is daar een voorbeeld van.'

Adam: 'Haha, wat denk jij? Als je de beelden van ons terugziet, dán zie je passie. Als je de bal speelt, kan je er gewoon hard in gaan. Je moet niet naschoppen. Ik herken mijn ADO totaal niet. Er zit niks in. De lijdensweg begint wekelijks na tien minuten. Niemand neemt het voortouw. Ze blijven maar aanmodderen en krijgen hun geld toch wel. Betaal ze naar hun kwaliteit, dan krijg je geen gulden. Als je van je passie je werk kan maken, hoe kan het dan dat je dat niet terugziet?'

Boussaboun: 'Nee, tuurlijk niet. Dat doe ik niet. Het zijn sowieso rare tijden, zonder supporters. Mijn ADO speelt in het Zuiderpark. ADO stond bekend om eigen talenten, aangevuld met jongens van buitenaf. De spelers van nu werken echt wel hard, ze lopen de snot voor hun ogen, maar ze spelen niet als ploeg. Dat zag je goed toen ze in Sittard tegen Fortuna speelden. ADO is een vreemdelingenlegioen, dat niet als geheel speelt. Je kan rennen en lopen wat je wil, maar als je niet als ploeg speelt. Kansloos.'

De kwaliteit is er echt wel, maar Brood is te lief. Neem een Mark Wotte of Co Adriaanse, dat zijn bloedlijers - Michel Adam

Waar is het mis gegaan? Noem één specifiek aspect

Grünholz: 'Het plan dat er vooraf was, de afspraken, de organisatie, daar is het niet goed gegaan. Je haalt Rankovic voor twee seizoenen, en je stuurt hem na acht wedstrijden weg, dat kan niet. Vorig jaar met Pardew heb je een waarschuwing gehad.'

Edwin Grunholz is tegenwoordig trainer bij Quick Boys | Foto: OrangePictures.nl

Edwin Grunholz is 51 jaar en tegenwoordig trainer van Quick Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie. In 1989 debuteerde hij bij FC Den Haag. Verder speelde hij in Nederland ook voor USV Holland, RBC Roosendaal en Roda JC. In mei 2022 hoopt Grunholz zijn papiertje te halen als coach betaald voetbal.

Adam: 'Iedere week zie je een ander elftal. Dan kan je niks opbouwen en je geeft er geen vertrouwen mee. Had Bakkertje gewoon het vertrouwen gegeven in plaats van spelers halen om het halen. Die jongen speelde altijd een 6 en je weet wat je aan hem hebt. De kwaliteit is er echt wel, maar Brood is te lief. Neem een Mark Wotte of Co Adriaanse, dat zijn bloedlijers. Rob Meppelink, dat was ook zo’n teringbak. Dan bereik je wat. Die gasten durf je als speler niet eens aan te kijken. Je moet van huis uit een trainer hebben die het mes er in zet. Je moet die gasten harder maken.'

Boussaboun: 'Spelersbeleid. Als jij de club bent met de meest gebruikte spelers, zegt dat genoeg. ADO heeft gemiddeld 10/15 spelers meer gebruikt dan een andere ploegen. Ik weet niet exact wie er verantwoordelijk is geweest voor dat beleid. Wie het ook is, het is niet goed.'