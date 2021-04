Zorgen om Mall of the Netherlands? 'Haagse binnenstad is onvergelijkbaar'

De ondernemers in de binnenstad van Den Haag hebben nog geen slapeloze nachten van de opening van de Mall of the Netherlands. Ze houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, maar grote zorgen zijn er niet. 'De opening zal zeker impact hebben op een aantal collega's', zegt Winkler van de belangenvereniging Binnenstad in Bedrijf. 'Vooral op grote winkelketens, want de Mall of the Netherlands bestaat grotendeels uit grote ketens. Maar de sfeer in de Haagse binnenstad is totaal anders. Hier zijn ook ketens, maar het gros van de binnenstad bestaat uit kleine winkelstraatjes met kleine ondernemingen.'

Volgens Winkler hebben bezoekers van de binnenstad in Den Haag een andere reden om te komen dan bezoekers van de Mall. 'Bezoekers komen hier voor een totaalbeleving', zegt hij. 'Ze komen niet voor een bepaald product, maar ze komen hier om de hele dag of middag door te brengen.'

Verschuivingen

Dat zegt ook wethouder Saskia Bruines (D66) van Den Haag. 'Er zullen ongetwijfeld verschuivingen plaatsvinden, maar in de Haagse binnenstad kan je veel meer doen dan alleen winkelen', zegt ze. 'Wij hebben een historische binnenstad met een groot winkelaanbod en een goede mix met horeca en musea. Wij moeten ervoor zorgen dat dit interessant en aantrekkelijk blijft. Voor Hagenaren en voor mensen daarbuiten. Dat doen we als gemeente door de openbare ruimte mooi en schoon te houden, ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en de kwaliteit van het museumkwartier op pijl te houden.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad is trots op wat Den Haag te bieden heeft, maar maakt zich ook zorgen. Fractievoorzitter Richard de Mos vreest dat de Mall Haagse bezoekers trekt omdat mensen er gratis kunnen parkeren. 'Dat trekt veel klanten', zegt hij. 'Ik vind daarom dat het stadsbestuur in onderhandeling moet gaan met eigenaren van parkeergarages om de tarieven omlaag te krijgen of zelfs de eerste twee uur gratis aan te bieden. Ook het parkeren op straat in andere winkelgebieden moet naar beneden. Zo verleiden we de Haagse klanten om naar de binnenstad te komen.'

Gratis parkeren

Wethouder Bruines ziet hier weinig in. 'Als je parkeren gratis maakt zal de bereikbaarheid van de binnenstad verslechteren, want dan zijn er veel meer auto's in het centrum', zegt ze. 'Voor de Mall of the Netherlands is gratis parkeren aantrekkelijk, maar de Mall is minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Den Haag is dat juist wel.'

