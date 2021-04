Nog geen 60, maar toch AstraZeneca: 'De huisarts treft geen blaam'

Uit de media had Hans begrepen dat mensen onder de zestig geen vaccinatie van het merk AstraZeneca kregen. Maar toen hij zijn huisarts belde, was het antwoord dat hij gewoon naar de priklocatie kon komen. De vaccinatie ging gewoon door. Eenmaal in de kerk van Pijnacker, waar de vaccinaties worden gezet, probeerde Hans nog te overleggen of de prik wel nodig was. Hij had begin dit jaar namelijk ook een ernstige corona-infectie gehad en was daarvoor opgenomen geweest. Hans zou dus wel antistoffen hebben. De vaccinatiemedewerker antwoordde dat één prik dan afdoende was, mits hij geregistreerd coronapatiënt was. De rij achter Hans werd ondertussen langer. Tot buiten de kerk stonden mensen in de koude wind te wachten en de medewerkers maakten haast.

'Maar ik ben nog geen 60'

Hans trok zijn vest uit. 'Links of rechts?', vroeg de prikmedewerker met de vaccinatie in de aanslag. 'Links', antwoordde Hans beslist. Ze zette de naald en Hans zei: 'Ik dacht dat ze gestopt waren met AstraZeneca.' 'Zeker', antwoordde de prikmedewerker. 'Maar dat is voor onder de zestig.' Hans zei dat hij nog geen zestig is, maar 59 jaar. De spuit was net leeggespoten in zijn arm. De medewerker trok de naald uit zijn bovenarm en zei: 'En dat zegt u nu...'

Met het schaamrood op de kaken verscheen de huisarts op de priklocatie in de kerk. De arts heeft volgens Hans een foutje gemaakt. Hans zou pas over een maand gevaccineerd mogen worden, als hij zestig was geworden. Hans zit er niet mee. 'De huisarts treft geen blaam', zei hij vergoelijkend.

Gaat het mis dan is het mijn tijd

'Deze kunnen ze me niet me afnemen', zei Hans toen hij de kerk uitrolde in zijn rolstoel. Alle mensen die in de kerk van het oude Pijnacker gevaccineerd zijn, moesten een kwartier in de kerkbanken blijven wachten voor eventuele bijwerkingen. Een grappig gezicht. 'Het is net of iedereen zit te bidden of het goed gaat', lacht Hans. Maar hij voelde zich goed en was niet bang voor bijwerkingen. 'En gaat het mis, dan is het mijn tijd. Dan kom ik nog een keer in de kerk hier, voor de uitvaart.' Hij kan er zelf hard om lachen.

Omroep West heeft de huisartspraktijk om een reactie gevraagd, maar tot op heden is er niet gereageerd.