Fraudeonderzoek naar geflopt banenproject duurt langer: financieel systeem zit op slot

Het fraudeonderzoek naar het mislukte banenproject de Energieacademie in Den Haag loopt zeker een maand vertraging op. Reden is dat de onderzoekers niet in de financiële administratie van het project kunnen. De code van het computersysteem waar de administratie in zit is door de beheerder van het systeem buiten werking gesteld, omdat de Stichting Energieacademie een betalingsachterstand bij de beheerder heeft.

Bureau Berenschot is een paar weken geleden in opdracht van burgemeester Jan van Zanen begonnen met een grootschalig en onafhankelijk onderzoek naar het dramatisch geflopte banenproject. Belangrijk onderdeel daarvan is de vraag waar de 1,2 miljoen euro subsidie is gebleven en of er mogelijk fraude is gepleegd.

Maar dat onderdeel komt in de knel, omdat de onderzoekers geen toegang kunnen krijgen tot de financiële administratie van de Energieacademie. Dat bleek woensdagmiddag in een vergadering waarin een commissie van de Haagse gemeenteraad door de onderzoekers werd bijgepraat over het verloop van het onderzoek.

Curator

'Niemand heeft op dit moment toegang tot de financiële administratie van de Stichting Energieacademie', zei onderzoeker Laurens Vellekoop. 'Het computersysteem waarin alle financiële stukken zitten, zoals facturen, is door de beheerder van het systeem achter slot en grendel gezet. De curator die het faillissement afhandelt heeft datzelfde probleem. Zij is al twee weken bezig om toegang te krijgen.'

Probleem is dat de codes die de stichting Energieacademie gebruikte om in het systeem te komen buiten werking zijn gesteld door de beheerder. Dat heeft het bedrijf gedaan omdat de Energieacademie de rekeningen niet meer betaalde en nu failliet is verklaard. 'De enige die nu nog bij het financiële grootboek van de stichting kan, is het bedrijf', stelde Vellekoop. 'De curator hoopt dat zij deze week toegang kan krijgen. We hebben goede contacten met haar en in principe krijgen wij dan ook toegang.'

Vertraging

Gevolg is wel dat het onderzoek dat half mei klaar zou zijn vertraagd is. De onderzoekers gaan nu uit van half juni. 'Het financiële deel is cruciaal in het onderzoek en daar kunnen wij nu geen inzicht in krijgen', zei Vellekoop. 'We kunnen op dit moment dus niet zien wat bijvoorbeeld de schuldenpositie is van de stichting en of er sprake is van frauduleus handelen. Maar we hebben goede hoop dat de administratie snel loskomt.'

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,2 miljoen euro vrij. Maar een jaar na de opening is het geld op en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Een faillissement lijkt onvermijdelijk. Ondertussen klinken er verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Van Alphen is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakt dan hij daadwerkelijk is. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.

