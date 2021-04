Twijfel bij vaccinatie van 63- en 64-jarigen: 'Iedere prik die we niet zetten is zorgelijk'

Mensen die komen voor een prik, hebben wel getwijfeld. 'Ik heb er een tijdje over nagedacht', zegt Theo Frensch. 'Ik heb ooit trombose gehad, maar het vaccin schijnt geen kwaad te kunnen voor mensen boven de zestig.'

Dat beaamt het Europees geneesmiddelenbureau EMA. Volgens de organisatie zijn de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin zeer zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat er een zeer klein risico is op de vorming van trombose. De voordelen wegen volgens EMA dan ook zwaarder dan de nadelen.

Trombose door sterke immuunreactie

Huisarts Van Beek legt uit waarom er gekozen is om mensen onder de zestig tijdelijk niet te vaccineren met AstraZeneca. 'Trombose wordt veroorzaakt door een sterke immuunreactie. Die sterke reactie zie je eigenlijk alleen bij jonge patiënten. Bij mensen boven de zestig werkt het afweersysteem minder snel, waardoor ze minder kans hebben op een complicatie.'

De Rijswijkse huisarts Barbara de Doelder is voorzitter van het overkoepelend orgaan van huisartsen in de regio Haaglanden. Ook zij kijkt terug op de eerste vaccinatiedagen voor 63- en 64-jarigen. Daarbij ziet ze dat er twijfel is ontstaan bij de patiënten. 'We moeten veel gesprekken voeren', vertelt ze in het TV West Nieuws. 'Maar een opkomstpercentage van zeventig tot tachtig procent halen we wel in de praktijken. Daar moeten we hard voor werken.'

'Zorgelijk dat niet iedereen komt opdagen'

'Het is heel zorgelijk dat niet iedereen komt opdagen', vindt De Doelder. 'We doen het niet voor niets. We willen dit vaccin plaatsen om te voorkomen dat mensen ziek worden. We weten dat het vaccin ontzettend goed werkt en de bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Iedere prik die we niet zetten is zorgelijk.'

Mensen die niet komen opdagen, moeten waarschijnlijk wachten op een nieuwe ronde. 'Op welke termijn dat is? Geen idee', zegt De Doelder eerlijk. 'We kunnen mensen daarom alleen maar oproepen: maak gebruik van de mogelijkheid die er nu is.'

'Heb vertrouwen'

De Rijswijkse huisarts begrijpt dat mensen door de ophef twijfelen om te gaan. 'Maar advies van de dokter: kom alstublieft', zegt ze er snel achteraan. 'We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben om te vaccineren en te voorkomen dat de mensen ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Heb vertrouwen! Dit is de weg om uit deze verschrikkelijke periode te komen.'

