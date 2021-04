Oprichter schermclub sterft in harnas: 'Tragisch en onwerkelijk'

Maandenlang moest Robb van Winden (68) wachten op het moment dat hij weer met zijn schermers naar het buitenland kon. Nu was het eindelijk zover en mocht hij drie van zijn Alphense pupillen vergezellen op het jeugd-WK in de Egyptische hoofdstad Caïro. Maar daar sloeg het noodlot in zijn slaap toe.

Na twaalf uur in quarantaine te hebben verbleven op zijn hotelkamer, wordt Van Winden maandagochtend aan de eettafel verwacht. Hij zal er nooit verschijnen. Op zijn bed wordt hij dood aangetroffen. 'Hij is in het harnas gestorven', meldt de door hem opgerichte club Robbschermen.

'Eerst wil je het niet geloven', reageert Carmen Berends, één van zijn trouwste leerlingen. 'Ik heb zo lang met Robb gewerkt. We hebben samen de hele wereld over gereisd en duizenden kilometers met elkaar in de auto gezeten. Hij was niet alleen mijn trainer, ik beschouw hem bijna als familie.'

Bevlogen maïtre

In 2012 richt Van Winden de Alphense vereniging Robbschermen op. Daarvoor is de Voorschotenaar lange tijd verbonden aan AEW, een schermclub uit Leiden. Talloze talenten begeleidt hij naar medailles op nationale kampioenschappen.

Als bevlogen maître - zoals een schermleraar wordt genoemd - barst van hij van de ambities. Zijn grootste droom is ooit één van zijn pupillen wereldkampioen maken. Zover komt het niet, maar zijn overlijden gaat desondanks als een schokgolf door de schermwereld.

'Luisterde zijn adviezen af'

Zo spreekt de Nederlandse schermbond van een 'tragisch' en 'onwerkelijk' verlies. Op social media stromen de reacties binnen, ook vanuit het buitenland. Mensen uit allerlei Europese landen betuigen hun medeleven en delen herinneringen.

'Als ik op de loper naast zijn pupil stond te schermen, luisterde ik vaak zijn adviezen af om zelf een betere schermer te worden', schrijft Daniëlle Geurts, verslaggever van de Limburgse regionale omroep L1. 'Denk dat hij veel meer mensen heeft geïnspireerd dan hij zelf besefte.'

Sportcoach in jeugdgevangenis

Van Winden is zelf voormalig Nederlands kampioen bij de junioren, senioren én veteranen. Zijn vader was ook schermleraar, vertelt hij in 2014 aan mediapartner Studio Alphen. 'Ik ben snel vergiftigd met de schermsport', grapt Van Winden in het radiogesprek door de telefoon.

Naast zijn bezigheden in het schermen geeft hij ook zwemles op hoog niveau, verzorgt hij voetbaltrainingen en doceert hij sportklassen en bedrijven. Hij is bovendien jarenlang sportcoach in de Sassenheimse jeugdgevangenis Teylingereind.

'Een hele aderlating'

Zijn doodsoorzaak is nog onduidelijk. Hij laat een vrouw en zoon achter. 'Een hele aderlating', reageert Rob Kroese. Zijn dochters Roos en Katelijn hebben de afgelopen jaren met veel plezier onder Van Winden getraind bij Robbschermen. 'Zijn persoonlijkheid gaat gemist worden.'

Hij voegt eraan toe dat waar Van Winden ook verscheen, van Parijs tot Praag, overal moest hij iedereen de hand schudden. Dat kan Carmen Berends alleen maar beamen. Allebei noemen ze hem een markante man. 'Hij deed alles voor de vereniging', benadrukt Berends.

Het verlies opvangen

Kroese hoopt dat de club het verlies kan opvangen. 'Dat wordt nog een hele dobber, want in het schermen zijn er niet zoveel trainers.' Berends heeft goede hoop dat Robbschermen zal blijven bestaan. 'Er zijn te veel schermers die het zo leuk vinden en het met zoveel passie doen.'

