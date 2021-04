Coronavirus: Acht meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Afstand houden vermindert inderdaad kans op corona

Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand tot anderen te houden, lopen inderdaad minder kans om het coronavirus op te lopen, concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'Het onderzoek laat zien dat social distancing een belangrijke maatregel is om verspreiding van het virus te stoppen', vat het instituut de uitkomsten samen.

Ruim 10.000 testafspraken gemaakt voor uitjes komende drie dagen

Er zijn tot donderdag rond het middaguur ruim 10.000 afspraken gemaakt voor de sneltests die toegang verlenen tot de Keukenhof en ruim twintig monumenten die vrijdag tot en met zondag de deuren openen.

In totaal zijn er ongeveer 15.000 afspraken gemaakt, waarvan dus 5000 voor activiteiten na het weekend. Dat meldt Tom Middendorp, bestuursvoorzitter van testenvoortoegang.nl, die spreekt van een 'enorme behoefte om er weer op uit te gaan'.

Riool kan eind dit jaar overal dagelijks getest worden op corona

Het onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in het rioolwater wordt uitgebreid. Ook wordt het systeem zo opgetuigd dat er in de toekomst meer potentieel gevaarlijke stoffen mee kunnen worden gevolgd. Eind dit jaar moeten alle zuiveringsinstallaties dagelijks bemonsterd kunnen worden.

Minister Hugo de (CDA) bracht vandaag een bezoek aan een rioolwaterzuivering in Leiden. Hij omschreef het onderzoek als een 'belangrijke extra check op het reguliere testen', omdat het virus zo opgespoord kan worden voordat mensen klachten krijgen.

Acht meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe acht meldingen van zeldzame, gevaarlijke bijwerkingen die kunnen optreden na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Zij kregen de bijwerking van vorming van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie.

Volgens het centrum hadden vier patiënten uitgebreide longembolieën. Één is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Een patiënte ontwikkelde bloedpropjes in de slagaders in de benen. Twee patiënten ontwikkelden een zogeheten sinustrombose. Dat is een ernstige en zeldzame vorm van trombose.

Lareb geeft ook aan dat mensen die het vaccin hebben gekregen, contact moeten opnemen met de huisarts als ze bepaalde klachten krijgen. Het gaat om klachten die zich na drie of meer dagen na de vaccinatie voordoen. Het gaat onder meer om kortademigheid, pijn op de borst of in de buik, een dik, rood en pijnlijk been of arm, zware hoofdpijn, meerdere kleine blauwe plekken, of bloedblaren onder de huid.

'Oneerlijk dat commerciële zwembaden geen uitkering krijgen'

Het is oneerlijk dat commerciële zwembaden en zwemscholen geen uitkering krijgen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten en gemeentelijke zwembaden wel. Dat zegt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). Volgens de brancheorganisatie leidt de regeling tot oneerlijke concurrentie.

Vorig jaar heeft het kabinet met Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 100 miljoen euro beschikbaar gesteld en 80 miljoen euro voor de eerste helft van 2021. Alleen gemeentes kunnen een beroep doen op deze coronasteun.

Eind vorig jaar waarschuwde de NSWZ al dat veel zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden op omvallen zouden staan door de coronacrisis. Om de veiligheid van kinderen in en rondom het water te kunnen blijven garanderen vroeg de branchevereniging daarom om extra steun van de overheid.

Verdeelde reacties op mogelijke versoepelingen

De terrassen die weer opengaan, de avondklok die verdwijnt, studenten in het hoger onderwijs die weer naar de collegazalen mogen. Zoals het er nu naar uitziet, kondigt het kabinet komende dinsdag vrij veel versoepelingen aan tijdens de nieuwe persconferentie. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies is voorstander om de terrassen - verantwoord - te heropenen. Red Team-lid Wim Schellekens reageert terughoudend.

'Regels voor kopen op afspraak werken niet'

De verplichting die momenteel geldt om vier uur van tevoren te reserveren voor een winkelafspraak werkt niet voor zowel consumenten als winkelbedrijven. De meerderheid van de beschikbare plekken blijft leeg en een op de vijf consumenten die een reservering maakt, komt uiteindelijk niet opdagen. Dat becijferde branchevereniging INretail na een enquête onder de leden.

Volgens de branchevereniging worden winkelbedrijven zelfs dubbel gepakt. Doordat kopers niet komen opdagen ontstaan er onverwacht lege plekken in de reserveringsagenda, maar die gaten mogen niet aan een andere consument beschikbaar worden gesteld. 'Omzetkansen kunnen zo niet worden benut terwijl de non-food retail nog steeds verlies lijdt en inmiddels een miljardenschuld heeft opgebouwd.'

Ook consumenten hebben volgens INretail moeite met de regels. Zo zou er weinig begrip zijn voor de maatregelen. Een op de vijf consumenten vraagt aan winkeliers om soepel met de regels om te gaan. Maar als ze dat doen dan lopen ondernemers het risico beboet te worden.

Kabinet hakt knoop door over prikken met AstraZeneca

Het kabinet beslist donderdag of het inenten van mensen jonger dan 60 met het vaccin van AstraZeneca wordt hervat. Vorige week besloot het kabinet mensen onder de 60 niet meer te vaccineren met het middel, vanwege een zeer zeldzame vorm van trombose die optrad bij enkele mensen die waren ingeënt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA concludeerde dat het waarschijnlijk gaat om een zeldzame bijwerking van het vaccin, maar vindt ook dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen.

Coronaminister Hugo de Jonge vroeg de Nederlandse Gezondheidsraad om een advies, dat donderdag wordt verwacht. Op basis daarvan zal hij besluiten hoe het verder moet met het vaccin van AstreZeneca. De bewindsman reageerde al kort op de conclusie van het EMA, maar wilde niet op de beslissing van donderdag vooruitlopen.

FNV bespreekt fonds voor zorgmedewerkers met Covid met minister

De FNV praat donderdag met zorgminister Tamara van Ark over een fonds van de overheid voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar ook financiële schade van ondervinden. De bond wil een tegemoetkoming in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

'De overheid is nalatig geweest en wij vinden dat zij nu met een vangnet moet komen voor de zorgmedewerkers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben gepakt. Zij zijn met gevaar voor eigen leven doorgegaan en ondervinden daar nu ook nog eens financiële schade van. Als zij bijvoorbeeld een jaar ziek zijn als gevolg van corona, moeten zij vaak 30 procent van hun loon inleveren', zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de vakbond FNV.

Horeca overlegt met ministers over versoepelingen

Volgens de horeca is er meer mogelijk dan alleen het openen van de terrassen zoals op 21 april mogelijk staat te gebeuren. Vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) praten later op donderdag met de demissionaire ministers Bas van 't Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie over eventuele verdere versoepelingen.

Volgens KHN is het mogelijk meer ruimte te geven voor ondernemen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestrijding van het virus. Daarbij zou het kabinet ook duidelijkheid moeten scheppen. Burgemeesters van de grote steden pleitten onlangs al voor het openen van de terrassen, omdat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is.

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en werkbare omstandigheden. Daar waar er beperkingen zijn moeten ondernemers volgens KHN voor 100 procent worden gecompenseerd. KHN pleit ook voor het voortzetten van die steun ook na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen.

VNO-NCW: 1,5 meter-regel loslaten met toegangstesten

In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die met toegangstesten gaan werken, kan vanaf mei de 1,5 metermaatregel worden losgelaten. Dat stelt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW in een interview met De Telegraaf.

'Deze maand zijn er nog veel experimenten met sneltesten. Laten we dan vanaf volgende maand de anderhalve meter loslaten. Uiteindelijk is dat een kwestie van durven.' Volgens Thijssen kan dat in alle ruimtes die straks alleen toegankelijk zijn met een negatief testresultaat.

Ze erkent dat de sneltesten niet honderd procent waterdicht zijn. 'Maar nul risico bestaat niet in het leven.' Door de 1,5 meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. 'Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog steeds maar twintig procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?'

Thijssen benadrukt dat testen een 'bestrijdingsmiddel' tegen corona kan zijn. 'Het principe is dat je mensen iets leuks kunt laten doen door te testen én dat je mensen test die zich anders niet hadden laten testen en er zo mensen zonder klachten uithaalt die toch corona blijken te hebben.' Volgens haar dringt de testsamenleving corona daarmee terug 'en snijdt het mes aan twee kanten voor de economie en een betere virusbestrijding'.

