Coronavirus: Kabinet hakt knoop door over prikken met AstraZeneca

Kabinet hakt knoop door over prikken met AstraZeneca

Het kabinet beslist donderdag of het inenten van mensen jonger dan 60 met het vaccin van AstraZeneca wordt hervat. Vorige week besloot het kabinet mensen onder de 60 niet meer te vaccineren met het middel, vanwege een zeer zeldzame vorm van trombose die optrad bij enkele mensen die waren ingeënt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA concludeerde dat het waarschijnlijk gaat om een zeldzame bijwerking van het vaccin, maar vindt ook dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen.

Coronaminister Hugo de Jonge vroeg de Nederlandse Gezondheidsraad om een advies, dat donderdag wordt verwacht. Op basis daarvan zal hij besluiten hoe het verder moet met het vaccin van AstreZeneca. De bewindsman reageerde al kort op de conclusie van het EMA, maar wilde niet op de beslissing van donderdag vooruitlopen.

FNV bespreekt fonds voor zorgmedewerkers met Covid met minister

De FNV praat donderdag met zorgminister Tamara van Ark over een fonds van de overheid voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar ook financiële schade van ondervinden. De bond wil een tegemoetkoming in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

'De overheid is nalatig geweest en wij vinden dat zij nu met een vangnet moet komen voor de zorgmedewerkers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben gepakt. Zij zijn met gevaar voor eigen leven doorgegaan en ondervinden daar nu ook nog eens financiële schade van. Als zij bijvoorbeeld een jaar ziek zijn als gevolg van corona, moeten zij vaak 30 procent van hun loon inleveren', zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de vakbond FNV.

Horeca overlegt met ministers over versoepelingen

Volgens de horeca is er meer mogelijk dan alleen het openen van de terrassen zoals op 21 april mogelijk staat te gebeuren. Vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) praten later op donderdag met de demissionaire ministers Bas van 't Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie over eventuele verdere versoepelingen.

Volgens KHN is het mogelijk meer ruimte te geven voor ondernemen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestrijding van het virus. Daarbij zou het kabinet ook duidelijkheid moeten scheppen. Burgemeesters van de grote steden pleitten onlangs al voor het openen van de terrassen, omdat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is.

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en werkbare omstandigheden. Daar waar er beperkingen zijn moeten ondernemers volgens KHN voor 100 procent worden gecompenseerd. KHN pleit ook voor het voortzetten van die steun ook na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen.

VNO-NCW: 1,5 meter-regel loslaten met toegangstesten

In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die met toegangstesten gaan werken, kan vanaf mei de 1,5 metermaatregel worden losgelaten. Dat stelt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW in een interview met De Telegraaf.

'Deze maand zijn er nog veel experimenten met sneltesten. Laten we dan vanaf volgende maand de anderhalve meter loslaten. Uiteindelijk is dat een kwestie van durven.' Volgens Thijssen kan dat in alle ruimtes die straks alleen toegankelijk zijn met een negatief testresultaat.

Ze erkent dat de sneltesten niet honderd procent waterdicht zijn. 'Maar nul risico bestaat niet in het leven.' Door de 1,5 meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. 'Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog steeds maar twintig procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?'

Thijssen benadrukt dat testen een 'bestrijdingsmiddel' tegen corona kan zijn. 'Het principe is dat je mensen iets leuks kunt laten doen door te testen én dat je mensen test die zich anders niet hadden laten testen en er zo mensen zonder klachten uithaalt die toch corona blijken te hebben.' Volgens haar dringt de testsamenleving corona daarmee terug 'en snijdt het mes aan twee kanten voor de economie en een betere virusbestrijding'.

