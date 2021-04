KWF trekt stekker uit Samenloop voor Hoop, organisatie voelt zich overvallen

KWF Kankerbestrijding heeft besloten om per direct te stoppen met de Samenloop voor Hoop. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid ook het einde van de Samenloop voor Hoop in Alphen aan den Rijn, bevestigt Caroline Blom, voorzitter van de Alphense editie. 'Zonder steun van KWF kunnen wij dit niet organiseren.'

Alle initiatiefnemers van lokale KWF-gerelateerde evenementen zijn dinsdag per e-mail geïnformeerd door KWF. 'Het is een eenzijdig en onherroepelijk besluit', licht Blom toe. Later deze week is een digitale bijeenkomst waar ze tekst en uitleg krijgt.

Ze is boos en voelt zich overvallen. 'Het is een ravage. De e-mail is in één klap verstuurd naar alle organisatoren, deelnemers en sponsoren. Ik heb vrijwilligers aan de telefoon gehad die huilend aan de keukentafel zitten omdat dit prachtige evenement abrupt stopt', zegt ze in het radioprogramma West Wordt Wakker.

De relatief hoge kosten van de evenementen en de terugval aan inkomsten vanwege de coronacrisis noemt het KWF als redenen voor het besluit: 'Door het niet doorgaan van evenementen is er in 2020 veel minder geld opgehaald, terwijl de vaste kosten doorliepen. Ook in 2021 zullen we tientallen miljoenen mislopen als gevolg van de coronacrisis.'

Paasbroden zijn al verkocht

Tijdens de Samenloop voor Hoop wandelen teams 24 uur lang in estafettevorm om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De Alphense Samenloop voor Hoop in 2020 werd geannuleerd vanwege het coronavirus. De volgende editie zou plaatshebben op 18 en 19 juni 2022. 'Er zijn de laatste weken paasbroden verkocht en andere initiatieven op touw gezet door deelnemende teams om geld in te zamelen. Maar dat is allemaal voor niets geweest', vertelt de bestuursvoorzitter aan mediapartner Studio Alphen.

Hoewel het op dit moment nog niet voor de volle 100 procent vaststaat dat dit het einde van vijftien jaar Samenloop voor Hoop in Alphen aan den Rijn is, heeft Blom niet het vertrouwen en de hoop dat het tij nog gekeerd wordt. Dat zal ook de strekking worden van de mededeling die de Alphense organisatie op korte termijn gaat uitdoen. 'Wij zullen een eigen bericht sturen naar alle deelnemers, sponsoren en relaties. De boodschap zal niet vrolijk zijn, dat dit waarschijnlijk het einde betekent.'

