Van 'terrasje pakken' tot 'ik houd mijn hart vast', verdeelde reacties op mogelijke versoepelingen

De terrassen die weer opengaan, de avondklok die verdwijnt, studenten in het hoger onderwijs die weer naar de collegazalen mogen. Zoals het er nu naar uitziet, kondigt het kabinet komende dinsdag vrij veel versoepelingen aan tijdens de nieuwe persconferentie. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies is voorstander om de terrassen - verantwoord - te heropenen. Red Team-lid Wim Schellekens reageert terughoudend.

'Buiten zijn minder besmettingen dan binnen en het absolute aantal besmettingen zegt steeds minder over het beslag dat deze op de zorg legt. Nu worden de jongeren vooral ziek. Hoewel het aantal besmettingen zorgwekkend hoog is, moet een klein beetje lucht en ruimte zeker mogelijk zijn', zegt Spies.

'Het kabinet ziet dat er steeds meer mensen zijn ingeënt of al corona hebben gehad. Daarom is het beter dat inwoners elkaar ontmoeten in een gereguleerde omgeving, dan dat mensen massaal samenkomen in parken of andere plekken in de openbare ruimte waar naleving van de coronamaatregelen lastiger te controleren is', aldus de Alphense burgemeester in het radioprogramma West Wordt Wakker.

'Aantal besmettingen daalt nog niet'

'Ik hou mijn hart vast', zegt Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van de onafhankelijke expertgroep Red Team, reageert terughoudend op de mogelijke versoepelingen. 'Het kabinet hoopt dat de besmettingen gaan dalen, maar wacht er niet op tot het écht gebeurt.'

Schellekens schets een somber beeld. 'We zijn er nog niet, de groep tussen 20 en 50 jaar heeft nog geen vaccinatie gehad, en die wil los. De ziekenhuizen hebben nog steeds 300 opnames per dag, de ic's zijn inmiddels opgeschaald en liggen vol. Elke opgenomen coronapatiënt betekent weer dat er een operatie wordt afgezegd. Als het even erger wordt, trekken de ziekenhuizen het niet meer', waarschuwt hij. Daar komt nog bij dat momenteel vijftien procent van het zorgpersoneel ziek thuis zit.

Impuls voor horecaondernemers

Spies hoopt dat het heropenen van de terrassen een impuls geeft aan horecaondernemers. 'Voor hen betekent het openstellen van de terrassen weer wat langverwachte ruimte. Zij kunnen op die manier weer omzet genereren die hard nodig is.' Zelf wil ze ook weer graag op het Rijnplein een terrasje pikken.

Ruimte om extra te gaan handhaven op het naleven van de regels op de terrassen heeft de burgemeester niet. 'Extra handhaving is nauwelijks meer mogelijk. In de eerste plaats moeten de bezoekers genieten van het terras, maar ze moeten ook het hoofd erbij houden. De regels zoals de anderhalve meter afstand zijn belangrijk. Horecaondernemers moeten zorgen dat alles goed is georganiseerd, dan zijn toezichthouders niet nodig.'

'Ik mis doelstellingen'

'Als de besmettingen echt gaan dalen, ontstaat er ruimte om te versoepelen. Wat ik mis zijn doelstellingen', aldus Schellekens. 'Mocht het aantal besmettingen over drie weken omhoog gaan, dan moet het kabinet weer ingrijpen.' Het Red Team-lid roept de terraseigenaars op hun verantwoordelijk te nemen. 'Let op dat de mensen zich aan de regels houden. Als het niet kan, grijp alstublieft in.'

Op straat reageren mensen ook verdeeld. Sommige mensen zijn blij met de mogelijke versoepelingen, anderen bekijken het met argusogen. 'Ik vind dat ze te snel gaan, terwijl de ziekenhuizen vol liggen', vertelt een vrouw die zelf in de zorg werkt. 'Ik vind dat ze het stapsgewijs moeten doen. We willen te veel. We zijn te verwend. Gezondheid moet boven alles staan, nu staat een terrasje boven op het lijstje.'