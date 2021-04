Acht jaar cel voor dodelijke steekpartij bij date

De Haagse rechtbank heeft de 20-jarige Rotterdammer Felisinio S., die in 2019 de Haagse d'Angelo in zijn woning aan de Uilebomen doodstak, veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. S. stak de man tien keer. De verdachte beweerde dat hij zichzelf verdedigde, maar daar heeft de rechtbank geen boodschap aan.

De Rotterdammer kende d'Angelo helemaal niet toen hij die fatale ochtend van 27 augustus 2019 bij hem aanbelde aan de Uilebomen. De verdachte had via datingsite Badoo een afspraakje met een 27-jarige medebewoonster van het appartement. De 47-jarige d'Angelo vertelde de verdachte dat hij niet welkom was. Er ontstond een worsteling aan de deur waarbij de verdachte de man meerdere malen met een mes stak.

'De verdachte heeft het slachtoffer op brute wijze van het leven beroofd door hem te blijven steken totdat hij niet meer bewoog', stelt de rechtbank in haar vonnis. 'Door het handelen van de verdachte is het slachtoffer uit het leven weggerukt en leeft de vader van drie jonge kinderen niet meer.' De rechtbank heeft in haar uitspraak laten meewegen dat buren hebben gehoord hoe de gewonde Hagenaar kwam te overlijden.

Gesmeekt om niet te steken

Volgens de rechtbank heeft de man tijdens de worsteling de verdachte nog gesmeekt om niet te steken. De verdachte Rotterdammer zat toen bovenop d'Angelo, aldus de rechtbank. Hij had gewoon kunnen weggaan. Van zelfverdediging was daarom geen sprake.

De Rotterdammer is ook nog schuldig bevonden aan het steken van een bezoeker tijdens een dance event in Breda. Het Openbaar Ministerie had elf jaar tegen de verdachte geëist. Omdat de verdachte lijdt aan een psychische stoornis, en de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar vindt, krijgt hij een lagere celstraf van acht jaar. De verdachte moet aan nabestaanden van het slachtoffer in totaal 63.000 euro aan schadevergoedingen betalen.