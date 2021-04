Brand verwoest clubhuis surfvereniging: 'Je weet niet wat je hoort'

De verslagenheid is groot op het strand in Wassenaar. Een avond eerder woedde er een flinke brand in het clubhuis van Surfclub Wassenaar. Donderdagmorgen nemen de leden de schade op. Voorzitter Ivar Schutte blijft strijdbaar. 'Schouders eronder, uithuilen en opbouwen. Dat is wat het gaat worden.'

Het clubhuis was de grote trots van de vereniging. Het kost Schutte dan ook zichtbaar moeite om over de brand te praten. Hij moet even diep zuchten voor hij over de impact kan praten. 'Twintig jaar stonden we hier alleen maar met containers. Het heeft heel veel tijd en energie van onze leden gekost voor we in 2019 eindelijk ons eigen clubhuis hadden gerealiseerd.'

Het nieuwe onderkomen was nog maar zelden gebruikt, legt de voorzitter uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'We hebben het gebouw aan het einde van het jaar neergezet. In het naseizoen moet alles eraf. Vorig jaar mochten we bijna niets door corona. Dan hoor je eindelijk dat de maatregelen waarschijnlijk versoepeld mogen worden. En uitgerekend op dat moment vliegt de hele zooi in de fik.'

'Dat is goed mis'

Schutte werd woensdagavond door een van de leden al vroeg gebeld met het slechte nieuws. 'Een medewerker van een van de strandtenten in de buurt was aan het kiten en zag rook uit het clubhuis komen. Dus hij heeft geprobeerd om met een handblusser het vuur te blussen. Ondertussen belde zijn vrouw, een lid van de vereniging, naar mij en zei dat de surfclub in de fik stond.'

De voorzitter bedacht zich geen moment. 'Je weet niet wat je hoort', beschrijft hij. 'Ik ben in de auto gestapt en ben zo snel mogelijk hierheen gekomen. Ik kwam over de duinen en zag enorm veel rook. Ik dacht echt: wow, dat is goed mis. Maar bij de surfclub aangekomen, leek het mee te vallen. De brandweer was er ook snel bij en probeerde de deuren te openen. Toen dat lukte, kwam er zuurstof bij en leek het wel alsof er iemand olie op het vuur had gegooid. Enorme vlammen sloegen ineens uit het gebouw.'

Slecht weer en veel regen

Rond 23.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Schutte vertelt dat het waarschijnlijk nooit duidelijk gaat worden hoe de brand heeft kunnen ontstaan. 'We hebben een webcam binnen hangen, maar vanwege de privacyregels mogen we geen opnames maken', vertelt de voorzitter. 'De politie heeft ook al om de beelden gevraagd om te kijken of er sprake is van brandstichting, maar omdat het binnen is begonnen is die kans heel klein.'

Ook de brandweer kon geen uitsluitsel geven. 'Waarschijnlijk is het een combinatie van slecht weer en veel regen geweest', vertelt Schutte. 'Hierdoor is mogelijk kortsluiting ontstaan. Maar de kans is groot dat we het nooit met zekerheid zullen weten.'

'We kunnen dit niet alleen'

Een groep leden is donderdagmorgen naar het clubgebouw gekomen. Er wordt gekeken wat de brand heeft overleefd. 'We hebben het geluk dat het clubhuis redelijk is gered', legt Schutte uit. 'Dat is wel goed nieuws, want we hebben dit op eigen kosten neergezet, ondanks dat we als vereniging ook een maatschappelijke functie hebben.'

Toch zal er flink wat werk en geld nodig zijn om het clubgebouw weer te herstellen, beseft Schutte. 'Burgemeester Leendert de Lange was hier gisteravond en hij zei al dat de gemeente wil kijken hoe ze ons kunnen helpen. En die hulp hebben we ook echt nodig, want we kunnen dit niet alleen. We zijn een kleine vereniging met weinig middelen. Maar we hebben weinig keuze. Dus het is schouders eronder, uithuilen en opbouwen. Dat is wat het gaat worden.'

