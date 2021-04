VVD Oegstgeest sluit statushouders uit bij toewijzing tijdelijke woningen

De politieke spanning loopt op in Oegstgeest door de geplande komst van 175 statushouders, vooral uit Syriƫ. Het plan is dat zij tijdelijk worden gehuisvest in een leegstaand gebouw vlakbij het gemeentehuis. Maar de VVD in het dorp ziet dat niet zitten terwijl coalitiegenoot Progressief Oegstgeest juist wel inzet op de komst van de statushouders.

In een oud, leegstaand hoefijzervormig gebouw van een GGZ-instelling zouden de statushouders moeten komen. Voor een periode van 5 jaar, want daarna wil de eigenaar van de grond hier huizen gaan bouwen. 'Dit is gewoon een hele mooie locatie', zegt Carmen Schothuis van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 'We hoeven hier maar heel weinig aan te passen. En omdat de AZC's uit Rijswijk en Rotterdam dicht gaan, hebben we echt een nieuwe plek in Zuid-Holland nodig.'

Het terrein naast het gemeentehuis is zo groot dat er naast de statushouders straks ook 80 spoedzoekers terecht kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld starters, studenten of mensen die net gescheiden zijn. Als het aan de VVD in Oegstgeest ligt, gaat al deze tijdelijke woonruimte naar deze doelgroep. 'We hebben een hele krappe woningmarkt', zegt fractievoorzitter Sven Spaargaren van de VVD. 'Dus we moeten kiezen: of je huisvest statushouders of Oegstgeestenaren die snel woonruimte nodig hebben.'

VVD op ramkoers

En met dat standpunt ligt de VVD op ramkoers met coalitiegenoot Progressief Oegstgeest. 'Dit verrast ons wel van de VVD', zegt fractievoorzitter Melanie van Driel van Progressief Oegstgeest (PrO). 'Vier jaar geleden waren ze nog voor de komst van 250 asielzoekers in dit gebouw, en nu zijn ze tegen de komst van 175 statushouders. Wij hebben altijd gezegd dat deze mensen welkom zijn, toen en ook nu.' Deze zomer braken VVD en PrO al vanwege woningen rondom landgoed Endegeest, die breuk werd in september gelijmd.

Het COA hoopt dat er uiteindelijk groen licht komt voor de statushouders, omdat veel AZC's bomvol zitten. 'We zijn wel altijd in gesprek met gemeenten om goede locaties te vinden, maar dat is niet makkelijk', zegt Schothuis. 'We hebben echt AZC's waarvan we vinden dat ze te vol zitten. Dus we hopen heel erg dat gemeenten gaan meewerken om goeie huisvesting te vinden.'

