ADO-trainer Brood maakt schifting in selectie: 'Gekeken wie nog wil en wie niet'

ADO Den Haag staat voor een bijna onmogelijke missie in de Eredivisie. Het moet de komende zes wedstrijden een achterstand van zeven punten goed maken om niet rechtstreeks te degraderen. Zeker gezien de kansloze nederlaag tegen FC Utrecht afgelopen week is de vraag of de ploeg nog strijdbaar is. 'We hebben met elkaar gesproken en een selectie gemaakt wie de bereidheid nog wel heeft om ervoor te gaan en wie niet', reageert trainer Ruud Brood in aanloop naar het duel met Vitesse.

‘We willen spelers zien die in deze fase de bereidheid hebben, daar is over gesproken afgelopen week. We hebben daarbij een selectie gemaakt van spelers. Nee, ik heb niemand teruggezet naar een lager elftal, wel uit de wedstrijdselectie', aldus Brood, die daarbij geen namen noemde.

Wat in de wedstrijd tegen FC Utrecht weer opviel is dat de intrinsieke motivatie bij veel spelers laag is. 'Een aantal mogen een stapje harder, dat klopt. Intrinsiek komt uit jezelf. Als dingen dan niet duidelijk zijn moet je het daarover hebben, maar dingen beginnen wel uit jezelf’, zegt Brood, die erkent dat dat tegen FC Utrecht een probleem was.

'Ze doen hun uiterste best'

‘Ik ben het niet helemaal met je eens dat het al weken zo is. De jongens doen echt wel hun uiterste best, maar je kan niet alles verwachten', vervolgt Brood. 'Zeker tegen een goede tegenstander, maar dan moeten we het over een andere boeg gooien. Dan moet je jongens hebben die de bereidheid wel hebben. Dat het zwaar is, is duidelijk.’

Een gedeelte van de selectie maakte afgelopen week de indruk dat de laatste klap tot knock-out eerder tot verlichting zal leiden dan tot ergernis. ‘Dat is jouw mening’, countert Brood. ‘Dat heb ik niet gemerkt deze week, absoluut niet. Er zijn inderdaad te weinig mensen die spierballen of hun tanden laten zien. Ik vond Kees de Boer op het randje zitten, maar daar moet je ook de type spelers voor hebben.'

Mentale aspect

‘Maar ik deel de mening dat er te weinig spelers dat doen. We moeten dat juist meer gaan doen, dan moet je bij elkaar blijven en de duels aangaan. Daarin ga ik in mijn opstelling wel veranderen ja. Wie gaan spelen? Dat zie je morgen wel.’

Na de 1-4 nederlaag tegen FC Utrecht was het afgelopen week voor Brood met name de taak om het geloof in de ploeg te houden. ‘Op het mentale aspect was het een moeilijke taak om het geloof te houden, je hebt toch een knauw gehad. Jij begon net over intrinsieke motivatie, je moet als speler ook een bepaald eergevoel hebben. Of dat spelers zijn die wij gehuurd hebben en kunnen denken en zal moeilijk worden of spelers die aflopend contract hebben en denken misschien is het klaar. Daar gaan wij niet opzitten.’

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Michiel Kramer en Gianni Zuiverloon keren terug na blessureleed. De verwachting is dat Zuiverloon direct start. In de punt van de aanval zal Jonas Arweiler de voorkeur krijgen boven Kramer. Verder lijkt er een basisplaats voor Pascu en Kees de Boer.