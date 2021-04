Miljoenenpandjes in Zoetermeer en Den Haag: 'Binnen twee weken worden ze verkocht'

De makelaar toont het penthouse aan de Eerste Stationsweg in Zoetermeer. Drie terrassen, een eigen lift tot in het appartement, twee privéparkeerplaatsen, drie slaapkamers en twee badkamers. Makelaar Van der Harst vertelt tijdens de rondleiding enthousiast over de lichte bovenverdieping. 'De vorige eigenaar heeft de vloer gelegd en sanitair aangebracht. Prijskaartje van dit huis is 935.000 euro en dan moet je zelf de keuken nog plaatsen. Er zijn al meerdere kijkers langs geweest.'

Zoetermeer is niet de enige stad waar een krappe woningmarkt is. De afgelopen twintig jaar zijn de huizenprijzen niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. Dat meldt het CBS. Een koopwoning was 10,4 procent duurder dan een jaar geleden. Ondanks de coronacrisis blijven de huizenprijzen gewoon omhooggaan. Belangrijke oorzaken lijken de lage hypotheekrente en de schaarste op de woningmarkt.

6800 euro per vierkante meter

'We dachten dat corona de markt zou verstoren, maar het heeft het een boost gegeven. Veel mensen werken op dit moment gedwongen thuis vanwege de crisis. Woningen worden te krap en de mensen willen groter wonen. De verwachting is dat wanneer corona voorbij is, men niet meer vijf dagen in de file gaat staan, maar dat we blijven thuiswerken', weet Van der Harst.

Het Statenkwartier in Den Haag staat in de top drie van buurten met de meeste miljoenenwoningen van Nederland. Ook in Zoetermeer en Leiden is de groei opvallend: respectievelijk 79 en 63 procent. Voor een miljoen krijg je gemiddeld 180 vierkante meter.

Woninggekte niet zien aankomen

In het Haagse Statenkwartier op de Eisenhowerlaan is een voormalig kantoorpand verbouwd tot vier woningen. De hoekwoning heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en veel authentieke details, aldus makelaar Irma Postma. 'Zeker in deze buurt is het ook een prettige bijkomstigheid dat er twee eigen parkeerplaatsen bij zitten', benadrukt Postma. 'Voor 1.375.000 euro krijg je vijf slaapkamers, een woon- en eetkeuken, twee badkamers, en rondom is er tuin. Dat is 6800 euro per vierkante meter', licht Postma toe.

'Het Statenkwartier is een gewilde plek', weet de makelaar. 'De wijk staat bekend als buurt met mooie luxe panden in art nouveaux bouwstijl, het ligt mooi bij het strand, de haven en de populaire winkelstraat: de Fred.'

'Niemand had dit vorig jaar gedacht

Postma heeft deze woninggekte niet zien aankomen. 'Niemand had dit begin vorig jaar gedacht: de krapte op de markt, de prijzen stijgen, het begint onderaan maar gaat door naar duurdere segment. De mensen die afkomen op dit type woningen, laten vaak een woning achter, dat zijn de doorstromers. Die hebben een goede prijs voor hun eigen woning gekregen en hebben dus veel te besteden. De rente is natuurlijk extreem laag, de vraag neemt toe en dan zie je dat in het hogere segment de prijzen ook gaan stijgen. Van de vier woningen in het voormalig kantoorpand zijn er twee met de vraagprijs van 1,2 miljoen euro al verkocht.'

Zowel Postma als Van der Harst verwacht dat beide woningen binnen twee weken worden verkocht.

